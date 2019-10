Rechazan modificar ley antifacturera

Ciudad de México.- Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, descartó modificaciones a la llamada "ley antifacturera" que busca cambiar la tipificación de la facturación falsa y la defraudación fiscal.

A pesar de que especialistas, académicos y empresarios advirtieron que clasificar éstas prácticas como delincuencia organizada equipará a las empresas con los cárteles de la droga, el legislador informó que la reforma mantendrá sus tres pilares: la tipificación como delito grave y la posibilidad de aplicar la prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio.

"Estamos revisando no solamente la minuta que llega del Senado. La columna vertebral continúa: es catalogado como una banda criminal, como un delito de delincuencia organizada, donde el sujeto protagonista de la venta y de la compra de facturas falsas con dolo y como negocio principal sí se tiene que detener como base no solamente en la prisión preventiva oficiosa, la penalidad de delito grave, también en su caso, si procede, la extinción de dominio", señaló.

El legislador dijo que aunque la minuta no será modificada en lo esencial, sí están analizando modificaciones para proteger a aquellos que de manera involuntaria podrían verse involucrados con facturas falsas, aunque no dio detalles de dichas medidas.

"Lo que necesitamos es proteger a aquellos que, por accidente, de manera involuntaria le llegó una factura, porque no pueden ser tratados de manera similar a las personas o los grupos que de manera organizada se han establecido, se han organizado para hacer de la facturación falsa un negocio criminal", indicó.

Ramírez Cuéllar rechazó que vayan a retrasar la discusión y votación de la reforma, programada para el próxima semana, a pesar de que fue una solicitud de los empresarios y especialistas que este jueves participaron en el parlamento abierto en la materia.

"Vamos a ir a sacarla ahora, creo que ya la discutimos muchísimo, la gente que está actuando de buena fe no será castigada, por eso decía que nos estamos moviendo sobre tres principios fundamentales: uno cuidar el debido proceso para que no haya absolutamente ninguna arbitrariedad; dos garantizar la permanencia y la viabilidad de la unidad económica para que no detengamos la actividad de las empresas, pero también avanzar en erradica esa práctica de evasión fiscal", reiteró.