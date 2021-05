Rechazan pedir a AMLO que no intervenga en elección

Ciudad de México.- La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso rechazaron pedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que guarde silencio y deje de intervenir en el proceso electoral, en particular en el de Nuevo León.

Ante la propuesta presentada por el PRI de urgente y obvia resolución, diputados y senadores de Morena, PT, PES y PVEM se negaron a aceptar la propuesta de pedir al Mandatario que respete la Constitución y se apegue a la norma que le prohíbe expresarse durante el proceso electoral, a fin de mantener la equidad, imparcialidad y la neutralidad del mismo.

Con 23 votos en contra y 11 votos a favor, la mayoría se negó a pedir a López Obrador que deje de hablar sobre temas electorales particularmente en las conferencias de prensa que ofrece cada mañana.

La diputada priista Claudia Pastor propuso el exhorto al titular del Ejecutivo federal, para que apegue su desempeño a las reglas del modelo de comunicación política y se abstenga de intervenir en el proceso electoral de Nuevo León o cualquier otro.

Pastor recordó que el modelo de comunicación política prohíbe en tiempos electorales la contratación de espacios de publicidad en medios de comunicación, las expresiones que calumnien, la promoción personalizada de servidores públicos y la difusión y uso político de los programas sociales.

La legisladora citó que dicho modelo prevé que las manifestaciones realizadas por servidores públicos tienen un impacto relevante en la ciudadanía y deben darse en forma congruente con sus facultades.

Desde que inició el proceso electoral, dijo, el INE ha recibido 13 quejas de contenidos en las mañaneras por pronunciamientos político electorales y petición de medidas cautelares, para que se abstenga a difundir propaganda electoral.

La priista argumentó que pese a ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a atacar al candidato del PRI al Gobierno de Nuevo León, y luego se dio, en forma acelerada, las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

"En un claro desacato al modelo de comunicación política vigente, el titular del Ejecutivo fija posiciones en pleno proceso electoral contra un candidato, el que por cierto, encabeza las preferencias electorales en Nuevo León", manifestó.

"Ese actuar en sí mismo, es un acto ilegal, que conforme al texto constitucional vigente tiene consecuencias sancionadoras", manifestó.

En una escalada de atropellos, y peor aún, en una segunda acción lejana a cualquier viso de autonomía, como si se tratara de órdenes, añadió Pastor, se pidió prisión preventiva oficiosa contra el candidato priista, desde la Fepade.

Son falsas, aseguró la diputada del PRI, las imputaciones del Presidente de compra del voto por parte de De la Garza.

Las "tarjetas rosas", sostuvo, es una propuesta de reconocer económicamente la labor del hogar, que es un trabajo no remunerado.

"Se trata de entregar una impresión en cartón que no constituye un medio electrónico bancario, no tiene chip, no tiene cinta magnética, ni alguna otra característica que permita suponer que pude recibirse dinero a través de ella", expresó.

La propuesta fue rechazada por la mayoría y se envió a comisiones para su posterior discusión.

En la misma sesión, legisladores de Movimiento Ciudadano también exigieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador saque las manos del proceso electoral, luego que también se han iniciado pesquisas contra el candidato al Gobierno de Nuevo León, Samuel García.

Noé Castañón aseguró que es inaudito lo que está haciendo el Mandatario y una injerencia indebida.

"No podemos permitir la contaminación del proceso y de la vida democrática, exigimos que se respete el proceso y el voto libre, no pemitamos que la elección se contamine por la ambición desmedida de poder del Presidente", manifestó en la tribuna de la Permanente.

Al pedir que el Ejecutivo federal saque las manos del proceso electoral, aseveró Castañón, se exige también que se comporte como Jefe de Estado y deje de hacer politiquería.

La propuesta del senador se turnó a comisiones, para posterior debate entre los legisladores.