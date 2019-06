Rechazan que peligre aeropuerto de Santa Lucía

Ciudad de México.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, rechazó que el proyecto aeroportuario de Santa Lucía esté en riesgo por amparos.

"No (está en riesgo la obra), de ninguna manera", expresó en Palacio Nacional, tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No sé la intención (de los amparos) de qué se trate, pero nosotros vamos a cumplir con lo debido", abundó.

Un tribunal federal prohibió ayer al Gobierno ejecutar obras para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no cuente con estudios de seguridad aeronáutica.

Además, ordenó mantener intactas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, abandonadas desde el arranque de la Administración federal.

En entrevista, el funcionario dijo que no han sido notificados de esta resolución judicial, aunque serán respetuosos de las decisiones de los jueces.

"Desde hace tiempo nos dijeron que se paren las obras hasta que no haya manifestación de impacto ambiental, ya les dijimos 'no hay obras', estamos justamente esperando la manifestación de impacto ambiental para iniciar las obras", señaló.

"Estamos ciertos de que tenemos toda la información del caso y (con) los estudios podremos emprender las obras tanto la que tendremos en el Aeropuerto de Santa Lucía, como la del vaso del Lago de Texcoco".

El secretario dijo que se prevé que la manifestación de impacto ambiental esté lista a finales de mes, aunque podría ser antes.

"Nos habían dicho en relación con el Aeropuerto de Santa Lucía que muy probablemente sería a finales del mes, no sabemos, pero es una cuestión de Semarnat.

"Si Semarnat nos la da a fin de mes empezaremos al día siguiente las obras, y si es dentro de 15 días, pues dentro de 15 días ", comentó.