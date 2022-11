Rechazan senadores morenistas museo del narco

CDMX.- Los senadores morenistas César Cravioto y Margarita Valdez manifestaron su desacuerdo con el anuncio de construcción de un Museo del Narcotráfico en Badiraguato, Sinaloa.

El Alcalde de Badiraguato, el morenista José Luis López, informó ayer que canalizará una inversión de 15 millones de pesos para construir ese museo, para atraer turismo y reconocer la historia de la Alcaldía.

"Yo no estaría de acuerdo. Utilizar recursos para hacer un museo del narco, no es correcto", planteó Cravioto.

"¿Y a quién estará dirigido esa enseñanza, porque los museos son enseñanza, no? No, definitivamente no. No se necesita un museo de esos. Y no importa del partido que sea (el Alcalde), no estoy de acuerdo. Así de simple... Hay mil temas para hacer un museo", argumentó la duranguense Margarita Valdez.

De Badiraguato son originarios capos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero, Ernesto "Don Neto" Fonseca Carrillo, Juan José "El Azul" Esparragoza, así como los hermanos Beltrán Leyva.