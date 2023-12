Rechazan ternas para cubrir dos vacantes en el INAI

Especial / Agencia Reforma / Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Ciudad de México.- El Senado rechazó esta tarde las dos ternas propuestas para suplir a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que fue calificado por la oposición como una burla, simulación y que se realizó para continuar este Gobierno con opacidad.

En la sesión realizada este miércoles se votaron las dos ternas, tanto para sustituir el cargo de comisionado que dejó Eugenio Monterrey como para el o la suplente de Francisco Acuña Llamas, quienes concluyeron su periodo.

El procedimiento fue de manera simultánea. A los legisladores se les entregó cédulas o papeletas diferenciadas por color, las de tono rosa correspondieron a los candidatos a suplir al comisionado Eugenio Monterrey. En esa boleta aparecieron Luis Felipe Nava, Luis Gustavo Parra y Marina San Martín.

Mientras que las blancas fueron destinadas a la terna de propuestas para suplir al excomisionado Francisco Acuña Llamas, cuyas propuestas fueron Julio César Bonilla, Ángeles Guzmán e Ileana Hidalgo Rioja.

En el salón de Pleno se colocaron urnas del mismo color de las boletas a las que los senadores acudieron a depositar su voto, con alguno de los nombres tachados.

Para el caso de la vacante que dejó el excomisionado Monterrey, el requisito era reunir tres quintas partes de votos emitidos. Esto, se detalló, fue debido a que el resultado de la elección fue objetado por el presidente de la República y esos son los términos dispuestos por el artículo sexto constitucional.

En tanto, para el caso de la vacante que dejó Acuña Llamas, el candidato debió juntar las dos terceras partes, a razón de que es el primer procedimiento que se inicia para el nombramiento correspondiente.

En una primera ronda de votación, se recibieron 102 votos, pero ninguna de las dos ternas contó con los sufragios suficientes, por lo que se procedió a votar nuevamente.

No obstante, en la segunda ronda, disminuyeron los votos. En la urna rosa, 18 votos fueron a favor Luis Felipe Nava, 19 para Luis Gustavo Parra, 14 para Marina San Martín y 48 nulos, lo que dio un total de 99.

Para la urna blanca, se recibieron 98 votos totales, de los que 51 fueron para Ángeles Guzmán y 47 nulos.

Al no contar con la votación necesaria en ninguna de las ternas, se declaró concluido el trámite y la Junta de Coordinación Política tendrá que presentar nuevas propuestas de ternas, lo que se estima no podrá ser realizado este año.

Al respecto, el senador panista Julien Rementería opinó que esto fue orquestado por el grupo de Morena y sus aliados para no rendir cuentas.

"No hay comisionados del INAI y parece que en este Gobierno están dispuestos a que nunca los haya. Eso es lo que queda en el sentir de este Pleno están siguiendo claramente la instrucción al pie de la letra del presidente de la República donde no quiere que haya transparencia, donde quiere que no haya rendición de cuentas", expuso.

"No quieren que haya transparencia, no quieren que se sepa qué pasa con los dineros, con los contratos, con las adjudicaciones con las obras cómo se está llevando a cabo. No quieren en Morena, están dispuestos a todo con tal de ocultar y poderse llevar para otros fines el recurso de los mexicanos. Estamos ante un acto de verdadera simulación", añadió.

También reprobaron esta acción el perredista Miguel Ángel Mancera, su compañero Juan Manuel Fócil y el panista Damián Zepeda.