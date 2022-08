Rechazan urgencia por desaparecer al INE

Especial / Agencia Reforma / El presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que la reforma electoral planteada por el Ejecutivo podría resultar regresiva

Ciudad de México.— Consejeros electorales y expertos en la materia electoral descartaron que sea necesaria la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso a un nuevo organismo cuyos integrantes sean electos en votación universal y secreta por los ciudadanos.

Durante el foro de Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados sobre la iniciativa del Ejecutivo federal, la mayoría de los ponentes rechazaron la propuesta de transitar hacia el cambio del INE.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que no es necesario crear el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), planteado en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador,

"El sistema funciona y funciona bien, sin duda, es mejorable. Desde esta óptica, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o, peor aún, desaparecer.

"Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto, pueden, como decía, mejorarse, pero para evitar un retroceso sería muy importante preservar su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su Servicio Profesional Electoral, su estructura nacional y distrital, que le permite un despliegue territorial importantísimo, y su papel de custodia y administración del Padrón Electoral", planteó Córdova durante el foro.

El presidente del INE pidió tomar en cuenta la evidencia de procesos electorales en los últimos ocho años, por lo que consideró que una reforma en estos momentos no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente.

"Si no se lograran los consensos para una reforma en esta Legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir, sin duda, a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos, que nos generan resultados legales y legítimos igual que en el pasado reciente.

"Una reforma que altere condiciones de funcionamiento es una reforma que lejos de mejorar lo que tenemos, podría ser regresiva. Que se haga a partir de un análisis público, profundo y objetivo de nuestras reglas, instituciones y procedimientos y no a partir de opiniones subjetivas o prejuicios", expuso.

En el foro, el ex magistrado electoral Armando Maitret Hernández señaló que la reforma propuesta no es conveniente ante el encono que hay en el medio político e indicó que se quiere desaparecer el árbitro electoral por decisiones que ha tomado, cuando son los actores políticos los que no han respetado la normatividad.

"El ambiente de encono no es el propicio para la reforma y si dicen que no hay ese ambiente de encono, basta leer la motivación para transformar INE en INEC: mal desempeño de autoridad electoral en la revocación de mandato y un muy costoso sistema electoral.

"No importa el color de quien gobierna, el Instituto logra notoriedad cuando los participantes en una contienda violan la ley. Mientras no tengamos jugadores dispuestos al 'fair play' no habrá arbitrio que satisfaga a los actores", indicó sobre la propuesta de desaparecer al INE y al señalar que han sido sancionados tanto el PAN, como el PRI y Morena en diversos casos por la autoridad electoral.

El ex consejero electoral Marco Antonio Baños, se manifestó en contra de sustituir al INE por el INEC, por crear una sola institución y desaparecer también a los organismos locales, y dijo que ello atenta contra el federalismo y no generaría 24 mil millones de pesos como ahorros presupuestales, como se sugiere en la iniciativa.

"La premisa de que se abaratan costos no es correcta. El INE no organiza elecciones municipales, por lo que tendría que crecer al menos 50 por ciento la estructura", dijo.

Baños cuestionó que la propuesta de reforma venga de querer "cobrar facturas" por parte de Morena. "Deberían entrar a la reflexión, qué le hace más daño al país, si cobrar facturas al INE o que sea útil el sistema electoral", dijo.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Chiapas, Oswaldo Chacón, indicó que la desaparición del INE y creación del INEC incluye desaparecer también a los Oples, porque, se dice, no son confiables, sin embargo sostuvo que esa premisa es falsa.

Los organismos locales, aseguró, han demostrado mayor confiabilidad y autonomía de los gobiernos estatales, tanto que de 2015 a la fecha ha habido 30 alternancias en los resultados electorales en los estados.

"Si fuera cierta la tesis de que están secuestrados por los gobernadores, simplemente no habría estos resultados".

Si desaparecen los organismos locales, señaló que el instituto nacional tendría que revisar los registros de las candidaturas, que en el 2021 sumaron 200 mil, además de que tendría que tomar toda la responsabilidad de la integración de paquetes electorales, su traslado y su regreso, porque eso lo hacen los Oples, no el INE.

El ex dirigente estudiantil en 1968 y fundador de las juventudes comunistas, Arturo Martínez Nateras expresó su desacuerdo con la iniciativa presidencial, aunque dijo ser de Morena.

Criticó la propuesta de dejar solo un regidor para cerca de mil 900 municipios que tienen menos de 60 mil habitantes. "Es una propuesta que se hizo en el insomnio o la pesadilla, quien lo firmó no tiene la menor idea de lo que es este país, es una aberración", dijo al señalar que atenta contra el federalismo.