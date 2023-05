Recibe AMLO a Harp Helú y directivos de la MLB

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este domingo con directivos de las Grandes Ligas de Beisbol y el empresario Alfredo Harp Helú en Palacio Nacional.

"Desayunamos y hablamos con pasión de beisbol con dos caballos del pitcheo: el mexicano Sergio Romo (Gigantes de San Francisco) y otra gran leyenda del relevo, Trevor Hoffman (Padres de San Diego)", dijo el mandatario, con quienes posó con sus respectivos jerseys en una imagen difundida en sus redes sociales.

"Además nos acompañaron Larry Baer, director ejecutivo de los Gigantes de San Francisco y del mismo equipo, Farhan Zaidi y Jose Martín. De los Padres de San Diego: Carlos Levy y Eduardo Ortega y de MLB: Rodrigo Fernández y Charlie Hill. También, el mexicano que más impulsa el beisbol: Alfredo Harp".

A decir del mandatario, durante el desayuno, a propósito de la visita que ambas escuadras de las Grandes Ligas de Beisbol llevan a cabo este fin de semana en la Ciudad de México, se expresaron "frases exóticas".

"Macaneo, piedra, moña, ponchado, palomón, camaronear, la pelota, prospecto, bazuca, muelto, ampayita, cuchillo, josear, arreglar, pifia, maleta, cómo luce, tira aceite, mi sangre, le quemaron la garrocha, no es piñata, se la dejó en la mano, si así tocas no te abren ni en tu casa, esa pelota todavía no ha caído, se voló la barda, chocolate, con la carabina al hombro, la fatídica, paliza, serpentinero, lisa, recta, curva banca, fájate y otras", fueron algunas de las expresiones, a decir del Mandatario.

"También dos famosas frases de grandes ligas de Yogi Berra: 'Esto no se acaba hasta que se acaba'. Y la célebre de Baby Ruth: 'No se puede vencer a quien no sabe rendirse'. En fin, ya va a empezar el juego de Gigantes contra Padres y no me lo perderé. Disfruten y buen domingo".