Recibe AMLO a Mélenchon

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Jean-Luc Mélenchon, líder del movimiento Francia Insumisa y dos veces candidato presidencial.

El Mandatario afirmó que Mélenchon había manifestado su interés en conocerlo personalmente durante la visita que hizo a París en 2015.

El dirigente de izquierda francés se dijo impresionado tras la reunión de hoy en Palacio Nacional.

En entrevista con medios, destacó el nivel de apoyo electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia.

"Me impresionó mucho porque, desde su elección en una forma totalmente increíble, no hay caso similar en el mundo de que se haga tal rechazo de la antigua clase política, tan fuerte, en una forma positiva, es decir, que se haga por un proceso electoral y sin que haya ninguna violencia, es un caso único en el mundo", comentó.

"Este hombre surge en la historia y México surge en nuestra historia común, de los países democráticos, es muy impresionante hablar con el hombre que maneja, encabeza tal proceso. Yo lo siento muy firme y muy tranquilo, eso me impresionó más que todo, porque él va a un ritmo muy rápido".

Mélenchon resaltó la postura del Mandatario mexicano de no responder "provocaciones" de organismos financieros internacionales o del Gobierno de Donald Trump.

"Lo siento fuerte y veo que no le interesa entrar en el juego de las provocaciones del FMI o de los 'gringos' y Trump en caso de los migrantes, él no quiere", expresó.

"Lo siento muy tranquilo, no quiere entrar en confrontación con Estados Unidos, arreglar de manera racional y al más bajo nivel de ideologización del caso".