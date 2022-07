Recibe AMLO a Mélenchon, ex candidato en Francia

Especial / Agencia Reforma / Jean-Luc Mélenchon, ex candidato de izquierda a la Presidencia de Francia, se encuentra de visita en México

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este jueves a Jean-Luc Mélenchon, ex candidato de izquierda a la Presidencia de Francia.

El encuentro con el ex abanderado de la Unión Popular se llevó a cabo a puerta cerrada en Palacio Nacional.

Luego de la reunión, Mélenchon ofreció una conferencia de prensa en un salón del histórico recinto, en la que ofreció detalles sobre los temas abordados.

Manifestó que López Obrador podría asumir el liderazgo de América Latina frente a Estados Unidos.

"Para nosotros, la izquierda europea que somos tan débiles, totalmente desenraizados de nuestros pueblos, es muy importante ver cómo evoluciona América Latina y cómo se construyen los liderazgos como el de López Obrador, que no es en la forma tradicional de la izquierda europea y tampoco mucho con la antigua izquierda latinoamericana", dijo.

"Entonces, hay mucho que aprender aquí y yo no creo que López Obrador esté interesado en asumir un liderazgo, lo asume, pero no está buscando un papel, me gustaría que sí".