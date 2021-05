Recibe Gutiérrez Müller vacuna contra Covid-19

Reforma

Ciudad de México.- Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México y esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La historiadora publicó una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje en el que informó que se presentó en el centro de vacunación instalado en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la calle Jalapa, en la Colonia Roma, para recibir la inmunización.

La investigadora reconoció que no fue necesario esperar mucho para recibir la vacuna.

"¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria 'Benito Juárez' a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida", expresó.

El 20 de abril, el Presidente recibió su primera dosis de vacuna preventiva contra Covid-19, en Palacio Nacional. El Mandatario federal recibió el biológico de la farmacéutica AstraZeneca y dijo no haber presentado ninguna reacción adversa.

Gutiérrez Müller no había sido vista en público o en sus redes desde hace tiempo.

A pesar del cargo como coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México, no acudió a la ceremonia que encabezó López Obrador el pasado 3 de mayo, en Chetumal, para ofrecer perdón al pueblo Maya.

Tampoco estuvo presente en la conmemoración de la Batalla de Puebla, realizada en Palacio Nacional, en donde los oradores fueron el escritor Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, y el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

La investigadora tampoco fue vista en el Salón Tesorería o en alguna fotografía o video el pasado 10 de mayo, Día de las Madres.