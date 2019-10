Reciben datos de SAT y catastros sobre Bartlett

Ciudad de México.- En la investigación a Manuel Bartlett, director de la CFE, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó ya información de sus declaraciones fiscales, informó la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Ante el cuestionamiento de la diputada perredista Claudia Reyes Montiel, Sandoval expuso que al SAT se le pidió tal información de las declaraciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta ya fue entregada.

Además, se pidieron al contralor del Senado las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, de los años 2014 a 2018.

Sandoval expuso que, en paralelo, se ha recurrido a los registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México, de Puebla y de Tabasco.

La funcionaria afirmó que se solicitó reporte sobre la situación patrimonial a la Contraloría de la Ciudad de México, para que se proporcione información registrada sobre bienes, inmuebles y sociedades vinculadas al investigado.

"Son algunas acciones que, con apego a la norma, hemos estado haciendo con mucha responsabilidad, en virtud del tiempo que las diligencias exigen", aseveró.

"No hemos dejado ni una hora de darle puntual seguimiento a las exigencias que tenemos, que nos hemos puesto en este caso que se encuentra en investigación y que por ello no puedo dar información adicional, pero si estaré estaremos dando la cara sobre esta investigación tan relevante", respondió.

Tras las protestas del PAN que exigieron datos de los avances en la investigación a Bartlett, tras darse a conocer residencias y empresas, la funcionaria indicó que se siguen las investigaciones con apego a la presunción de inocencia y exhaustividad.

"En esta administración federal la corrupción no se tolera", manifestó.

"No hay intocables y se ha demostrado con investigaciones abiertas, con el sistema de denuncias ciudadanas, con las que de inmediato se abre la investigación correspondiente. No podemos acusar a priori ni perseguir a nadie, como sí, lamentablemente ocurría en el pasado".

La Secretaria reiteró que se ha sancionado a servidores de la actual administración como de la pasada, algunos de los cuales son altos mandos.

Por el trabajo que se realiza, dijo, la SFP se ha convertido en una especie de "Ministerio Público de la probidad", debido a la confianza que se ha generado entre la ciudadanía.