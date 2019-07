Recibirá Durazo a PFs 'rebeldes'

Ciudad de México.- Un grupo de policías federales "rebeldes" abordó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afuera de Palacio Nacional, para exigir ser escuchados y llegar a una solución.

Durazo acordó reunirse con los inconformes a las 13:00 horas en sus oficinas de Avenida Constituyentes, para escuchar sus demandas.

Los agentes que lo abordaron pertenecen al grupo representado por el abogado Enrique Carpizo, el cual ha desconocido la mesa de diálogo con otros policías y solicita una indemnización.

En un video, se observa cómo Durazo baja de una camioneta y una persona le grita: "¡Nada más eso es lo que queremos, que nos escuche!".

"Queremos que nos escuche señor Durazo", agrega otro por un altavoz.

El Secretario avanza unos metros y luego es rodeado por policías encabezados por el agente Adrián López, quien le dice que lo han estado "malinformando".

"La mesa de negociación es la que ve aquí presente, representamos a más de 10 mil elementos, la mesa de negociación que le han dicho en base Contel es falsa", expresa el agente.

"Los titulares se han encargado de mentirle, queremos llegar a una solución por la vía pacífica, solicitamos que nos atienda".

Durazo les propone reunirse este martes en las instalaciones de la SSPC en Constituyentes, a lo que los agentes acceden.

"Y la siguiente me invitan un cafecito en Contel (Base Iztapalapa)", les dijo el funcionario, a lo que el policía López respondió "Hecho".

"Ahí nos vamos a ver, yo los voy a recibir", les reitera Durazo.

Al tiempo que Durazo intenta retirarse del lugar, otros agentes le dicen que necesitan su apoyo.

"Hemos dado la vida siempre por esta institución", agregaron.

El Secretario se detiene y les responde:

"Somos un Gobierno socialmente comprometido que está haciendo mucho en términos sociales, entonces no vamos a ir por la vida lastimando los intereses de nadie, eso se los adelanto", respondió.

"Esperamos que cumpla realmente", le reiteran a Durazo antes de irse.

"Calma, calma hombre, no se va patear a nadie, absolutamente no", aseveró.