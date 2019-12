Recibirá Gertz a padres del caso ABC

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero se reunirá este viernes con padres de las víctimas del caso ABC para informarles sobre avances sobre la investigación.

"Una buena noticia, el Fiscal recibirá hoy a los padres de la guardería ABC", dijo.

Previamente, el Mandatario había anunciado la petición de una reunión durante su conferencia matutina.

"Me lo pidieron y me comprometí a eso, lo repito de manera respetuosa porque el Fiscal es independiente, pero se trata de un asunto de justicia que nos atañe a todos, por eso lo hago y se tiene que resolver el caso, no ha habido justicia en 10 años", dijo.

"El IMSS está haciéndose cargo de la reparación del daño de manera solidaria, en eso no hay límites, hemos planteado ayudar en todo, se ha avanzado en este tipo de apoyo, lo que tiene que ver con la entrega de recursos".

Tras reunirse ayer con padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC, incendiada en 2009, en Hermosillo, Sonora, el Mandatario aseguró que se ha avanzado en el caso, pero aún no es suficiente.

"Se tiene que resolver el pago de indemnizaciones, se está esperando que la Corte resuelva en cómo reparar los daños, no es que ellos estén pensando en lo material, lo que más les duele es la pérdida de sus hijos, pero sí quieren que haya justicia y en eso estamos", dijo.

"Hay una denuncia presentada en la FGR, en su momento, el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, presentó un proyecto para atender el asunto, por algún motivo se rechazó y ahora, tanto los familiares, como nosotros, estamos pidiendo que se tomen en cuenta esos elementos de la investigación que se hizo en su momento", comentó.

Aseguró que sí llegó a acuerdos con los padres de las víctimas y que regresará el 12 de marzo a otra reunión con ellos.

"Espero que ya haya un consenso, un acuerdo general. Si se llega a ese acuerdo general, entonces un decreto presidencial para que lo que se acuerde, se mantenga en el tiempo, que no lo puedan quitar porque estamos hablando de daños que desgraciadamente se van a padecer durante muchos años. Los niños que tienen lesiones graves y se tiene que ver hacia futuro".

Ayer, los padres rechazaron al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas como interlocutor en la reunión, asegurando que el funcionario les ha mentido antes.