Recibirá mañana López-Gatell la vacuna contra Covid

Agencia Reforma / Hugo López-Gatell

Ciudad de México— Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de 52 años, informó que mañana recibirá la vacuna contra Covid-19.

"Por supuesto que no me he vacunado porque no me había tocado; como lo he dicho tengo 52 años.

"Mañana a las 9 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto; ya me llegó el turno", dijo el funcionario.

El pasado 27 de abril inició el registro de vacunación de personas de entre 50 y 59 años.

El febrero, a través de su cuenta de twitter, el subsecretario indicó que dio positivo a Covid-19.