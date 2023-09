Reclama AMLO a EU y ONU falta de apoyo a migración

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ante el ingreso sin control de miles de migrantes a México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que Estados Unidos y la ONU no promueven planes para enfrentar el problema migratorio.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que con Estados Unidos no hay una política de buena vecindad y que la ONU no atiende los grandes y graves problemas de los países del orbe.

"No, es que no hay nada, no hay una política de buena vecindad, como en la época del Presidente Franklin Delano Roosevelt o una política como la de la Alianza para el Progreso, que aplicó el Presidente Kennedy, no existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y el Caribe y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo", criticó AMLO.

"Entonces, ¿cómo se va a enfrentar el problema migratorio, el problema de la violencia, el problema de la drogadicción, si no se atienden las causas?".

El Mandatario federal se quejó de que las potencias mundiales destinan más dinero a las guerras que a atender el fenómeno migratorio, y la ONU no hace nada.

"¿Qué hace la ONU en eso? Nada,nada", tronó.

"¿Por qué es esta afluencia de migrantes? Porque no hay un sólo plan de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, de las principales potencias para ayudar a los países con más pobreza, lo único que hacen es tomar partido en las guerras y enviar armamento".

"Si todo ese dinero que utilizan para armamentos y que sólo beneficia a la industria bélica y que causa muerte y destrucción se utilizara para el desarrollo de los pueblos, para garantizar oportunidades de trabajo, de estudio, estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano y no tendríamos esos problemas, el fenómeno migratorio".

López Obrador defendió de nuevo la política migratoria mexicana.

-¿Es necesario un replanteamiento de la política migratoria?, se le preguntó.

"No, yo creo que está bien atendida", dijo.

-¿México qué le puede ofrecer a los migrantes?

"Protección, cuidado, se les ofrece por ejemplo trabajo, pero ellos ya vienen, desde que salen, con un propósito, llegar a Estados Unidos. Entonces, en Chiapas, nosotros tenemos opciones para que puedan trabajar en sembrando vida, en todos los programas, pero es muy difícil, se quedan muy pocos", agregó.

"Tenemos incluso trabajo en el Tren Maya, en todas las obras, para eso precisamente estamos fomentando los polos de desarrollo en el Istmo, los parques industriales en el Istmo, que ya los estamos licitando, y esto va a ayudar mucho, porque va a haber trabajo, es como una cortina para el desarrollo, para el empleo y así tenemos y hemos ido creando cortinas en nuestro País, pero no podemos nosotros resolverlo todo".

REFORMA publicó hoy que el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que enviará a agentes en las rutas férreas debido a que los migrantes toman los trenes, pero AMLO desconoció esa información.

-Ayer se anunció que se desplegarán agentes del Instituto Nacional de Migración en la ruta del tren, se trata de redadas para detenerlos, se sumarán las Fuerzas Armadas?, se le cuestionó.

"No, no, no hay nada de eso, no hay ese acuerdo, no sé de dónde salió", respondió el Presidente.

-Lo anunció Migración, un despliegue. se le indicó.

"Ah, sí", dijo como enterándose del acuerdo.