Reclama cardenal por desaparecidos en Jalisco

Agencia Reforma

Guadalajara, Jalisco.- El cardenal de Jalisco, Francisco Robles Ortega, dijo que personas desaparecidas no son un número o estadística que haya que bajar en tiempos electorales, son hijos, padres, hermanos, pieza fundamental de una familia.

“Quiero pedirles que mantengan viva, en nosotros, la conciencia de esas personas que les faltan y nos faltan. No podemos conformarnos y decir ‘desaparecidos’, es decir, ‘esos ya no aparecen en el mapa de la humanidad, ya no cuentan’.

Necesitamos mantener viva la conciencia, que cada uno de estos rostros de las fotografías que ustedes traen son una persona amada, buscada, querida, una persona que falta en el centro de la familia, es una persona ausente”, comentó el prelado durante la homilía que ofició en el Santuario de los Mártires por las víctimas de desaparición forzada.

Robles hizo un llamado a las autoridades para ser empáticos con la situación que las familias viven y realmente hagan algo para encontrar a sus seres queridos y no tomar el tema como un botín político.

“No podemos permitir que la tragedia que envuelve a tantas familias queden al amparo de un número que manejan algunos con criterios político electorales, ‘ah, para que nos vaya bien en las próximas elecciones hay que bajar el número, hay que decir que son menos’. No podemos permitir eso”, dijo.