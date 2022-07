Reclama MC a AMLO compra de leche a EU

CDMX.- Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendiera la compra de leche en polvo a Estados Unidos, el senador emecista Clemente Castañeda aseguró que el precio de garantía "no representa una garantía" para todos los productores mexicanos.

"El 'precio de garantía' no es una garantía para todos los productores de leche en México, señor Presidente", reviró en Twitter el jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano.

"(A los productores) No les respetan el precio establecido de diez pesos por litro, (puesto que) les pagan menos. ¿De qué justicia social habla si a productores de leche en EEUU les pagarán más por litro?".

En su mañanera de este viernes, López Obrador defendió la compra de leche en polvo a Estados Unidos, a pesar de la inconformidad de ganaderos y legisladores.

El tabasqueño argumentó que México no es autosuficiente en esa materia y que la compra a Estados Unidos es para completar el producto que requiere México y mantener los precios de Liconsa.

"Tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, o sea, no somos autosuficientes. Y no queremos que nos falte la leche. Sí (se va a comprar) lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa", repuso.