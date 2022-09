Reclama oposición falta de sanciones a Sheinbaum

Reforma

Ciudad de México.- El diputado Jorge Gaviño reclamó el fallo que dio a conocer la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México sobre no imponer sanciones a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por violaciones a la Ley Electoral.

El pasado 29 de agosto, la Mesa Directiva, dio a conocer que no existía fundamento legal para determinar violaciones a la veda por revocación de mandato.

Lo anterior, pese a que Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han confirmado que la mandataria pasó por alto la legislación en tres ocasiones.

"Sin prejuzgar si la jefa de Gobierno merece una sanción a favor o no. Lo que señalo es que usted tenía que dar a conocer esa sentencia al pleno del Congreso o cuando menos al pleno de la permanente. No al pleno de la Mesa directiva", dijo Gaviño de la bancada del PRD al dirigirse al presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco.

Por otra parte, el panista Federico Döring aseguró que Díaz Polanco manipuló errores en la primera legislatura sobre las amonestaciones a diputados que actualmente están reelectos en esta.

Estos casos fueron turnados al Congreso local a petición de autoridades electorales, para sancionar a los legisladores por violar los tiempos de la difusión de sus informes legislativos en pleno proceso electoral.

Los legisladores fueron Mauricio Tabe, Ricardo Fuentes, Víctor Hugo Romo, Eduardo Santillán, cuyos casos llegaron a sanción a solicitud de la Sala Superior para que fueran determinados por el Legislativo local.

"(En) la legislatura anterior hubo una cofradía de impunidades de muchos diputados y de varios partidos. Que se taparon los unos a los otros y entonces él está aprovechando esa porquería de la legislatura anterior para ahora brindarle ese manto de impunidad a Claudia Sheinbaum", dijo Döring.

El hasta ayer presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, respondió que no se violó el principio de consulta al Pleno.

"La mesa directiva se reunió y estableció un nuevo criterio basado en algo muy elemental, que este congreso es soberano y que no acepta imposiciones de ningún órgano, en segundo lugar, este congreso no puede violar la ley, porque no hay norma establecida. Así que no fue ni decisión del presidente, ni fue solo aprobado por el presidente, si no por todos los grupos parlamentarios que están representados en la Mesa Directiva", señaló Díaz Polanco.