Reclaman a Albores por estancias infantiles

Ciudad de México.- Senadores de Oposición reprocharon a la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, el desmantelamiento de las estancias infantiles.

En la comparecencia de la funcionaria, la panista Josefina Vázquez Mota expresó su preocupación y llamó a una mesa de diálogo permanente.

"Hago votos por una mesa de trabajo permanente, no todo lo que se construyó merece destruirse", dijo.

"De manera unilateral se tomó la decisión de cancelar el programa. Las irregularidades sólo en 319 de un total de 9 mil 500".

La senadora planteó que, si hubo algún desvío, que se lleve frente a la ley, pero que no se destruyan modelos de atención integral.

"Si ya no le van a dar posibilidad, podemos ofrecer otro modelo integral, pero no condenemos a miles de niños a soledad y aislamiento", señaló.

Indira Kempis Martínez, de MC, se sumó al reclamo.

"No vamos a permitir el desmantelamiento de las estancias infantiles. Ha sido un programa eficaz. Hay demandas de amparo en 21 estados, se han logrado 57 suspensiones provisionales", expresó.

"La Secretaría de Bienestar debería acatar el mandato; la eliminación de las estancias es una medida regresiva respecto de las obligaciones del Estado".

Manuel Añorve, del PRI, dijo que han sido testigos de varias decisiones que no han sido acertadas.

"Se argumentó que existía corrupción. No ha habido presentación formal de alguna denuncia. Las estancias son un mecanismo de atención a los niños. (Carlos) Urzúa decía que los recursos se los dieran a los abuelitos, pero los abuelitos cobramos a los nietos de a gratis", señaló.

Asimismo, manifestó su preocupación por el tema de los "servidores de la Nación".

"Los servidores, en el tema del fertilizante, se lo daban a quienes consideraban, a quien pensaban jalar a una pretensión política y no social", acusó.

En respuesta, Albores aseguró que "los servidores" tienen la instrucción de no usar los programas con fines electorales.

Asimismo, aseguró que el programa de estancias infantiles no fue cancelado, sólo hubo cambio de reglas de operación.

A la par, informó, se revisó el padrón y se detectó que más de 84 mil menores no fueron localizados.