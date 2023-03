Reclaman a AMLO por abandono a militares

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Chihuahua, Chih.- Militares activos y en retiro, así como sus familiares, marcharon ayer en la Ciudad de México y al menos 15 ciudades en apoyo a elementos del Ejército que participan en tareas de seguridad o que se encuentran presos a causa de su actuación en los operativos y en las calles.

Los manifestantes reclamaron por la estrategia de "abrazos no balazos", porque no se les permite enfrentar con firmeza a los violentos criminales, lo que ha provocado un gran número de soldados muertos.

La iniciativa para manifestarse se originó luego de que cuatro militares fueron vinculados a proceso acusados de matar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero.

Versiones oficiales aseguran que eran parte del crimen y se encontraban armados.

Sin embargo, Alejandro Pérez, de 21 años, sobreviviente del incidente, asegura que no llevaban armas.

"Liberen a nuestros militares. Ya no contarás con mi voto"; "En memoria de los militares que murieron en espera de una orden de disparo que nunca llegó" y "Respeto al Ejército mexicano 'Liberación de los 4 sargentos'", fueron algunos de los reclamos plasmados en las cartulinas durante la manifestación en la Ciudad de México.

Sobre Paseo de la Reforma, cientos de personas marcharon del Ángel de la Independencia hasta Palacio Nacional.

También se reportaron manifestaciones en Nuevo Laredo, Cuernavaca, Cuautla, Veracruz, Xalapa, Querétaro, Tampico, Puebla, Acapulco, Oaxaca, Chetumal y Tuxtla Gutiérrez.

Algunos de los participantes portaban prendas verde olivo o uniformes y equipo táctico y gritaban "¡Soldado amigo, el pueblo está contigo!", "¡Libertad!" y "¡Justicia!", incluso cantaban el Himno Nacional.

Un participante de la marcha dijo a REFORMA que salieron a las calles para reclamar que se actúe contra los militares pero no contra los delincuentes en las diferentes entidades en las que están los operativos.

"Somos militares, personal militar, personal retirado, desertores, personal de sector que tienen buenos principios y buena fe", expresó.

En la CDMX, el contingente llegó al Zócalo para realizar una protesta frente a Palacio Nacional.

"No traemos acarreados señor Presidente, y sé que vas a decir lo contrario, traemos a personas con lealtad", decían otras cartulinas.

"A mí no me trajo la delincuencia, me trajo el amor del uniforme verde olivo que entrega su vida por mí", se leía en una más.

También reprocharon en sus consignas la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Es el crimen organizado: Presidente

AMLO aseguró sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.

Desde su conferencia mañanera del pasado viernes, el Presidente dijo que el motivo de la marcha era pedir que no se investigue a los soldados que asesinaron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.

"No vaya a ser que se reúnan y que haya violencia para terminar culpando a las Fuerzas Armadas", advirtió.

"No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas; al contrario, están actuando con profesionalismo, con disciplina", agregó.