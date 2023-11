Reclaman a diputados morenistas durante 7 horas por Acapulco

Agencia Reforma / Reclamos por la inacción en Acapulco

Por más de siete horas, los diputados de Morena recibieron numerosos reclamos por la inacción en Acapulco y la falta de apoyos económicos.

Durante el segundo día de debates sobre el Presupuesto de Egresos del 2024, los diputados de Morena, PT y PVEM enmudecieron porque en el orden de las participaciones quedaron primero los legisladores de la Oposición, con la posibilidad de exponer hasta 5 minutos.

Ello contrastó con años anteriores, en que la mayoría iba respondiendo a los posicionamientos de la Oposición en tribuna, con reservas que retiraban.

La sesión del Pleno se reanudó este martes a las 12:06 horas, luego de que anoche se aprobó en lo general el dictamen de Presupuesto y se declaró un receso.

Tras siete horas, nadie había respondido con propuestas a los numerosos reclamos que se daban desde la tribuna por la Oposición.

El priista Brasil Alberto Acosta inició los reclamos de la tarde, al señalar que el huracán "Otis" no solo dejó damnificados en Guerrero, sino que también está el "huracán de la cuarta transformación y de sus políticas".

Criticó que solo dos municipios se declararon en desastre natural y dejaron fuera a otros 45.

"¿Será que hicieron sus cuentas electorales y destinar recursos para reconstruir 47 municipios sería muy caro y con pocos resultados en votos? No lo sé, no lo afirmo, pero me quedan pocas dudas", expuso.

Enlistó que la gente pide que les quiten el lodo de las calles, porque se están enfermando en la piel y de enfermedades respiratorias; exigen que les den láminas y que se repongan el agua y la luz.

José Antonio Gutiérrez, también del PRI, explicó que se asignaron 120 mil millones de pesos al Tren Maya en el 2024, luego de haber gastado más de 500 mil millones de pesos acumulados en una obra que tiene múltiples observaciones de la Auditoría e impacto ambiental.

"Nos traicionaron, porque para la reconstrucción de Guerrero no existe una partida presupuestal ni siquiera hubo un aumento al Programa del Fonden, porque el oficialismo considera suficiente apenas 15 mil millones de pesos para la reactivación económica.

"Creen que Guerrero se levantará por adelantar pagos y pensiones del bienestar, ampliando su padrón de 10 mil personas a Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, con microapoyos y dádivas", dijo el priista.

La panista Annia Sarahí Gómez reprochó que los propios ciudadanos son los que reclaman la falta de respuesta del Gobierno.

"Y hoy, los diputados de Morena, en lugar de destinar recursos para atender esta emergencia, prefieren callar y por quinto año consecutivo agachar y someterse a las órdenes de un solo hombre", dijo.

"Y les valió Acapulco. Hoy estamos viendo cómo se asigna una gran parte de este Presupuesto a obras que son propaganda, como lo es el aeropuerto que nadie usa, o el tren que triplicó su costo original hasta casi 30 mil millones de dólares, mientras una crisis natural, humanitaria y de salud pública azota gran parte de Guerrero, dejando a muchas comunidades en la ruina y la desesperación", sostuvo.

Guillermo Huerta advirtió que si no se modifica el Presupuesto, se pintaría de cuerpo completo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como "un hombre sin gracia, de profundos resentimientos, vengativo y de rechazo social, que no permite cambios en el Presupuesto para favorecer sus obras".

Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, recordó que el Presidente López Obrador se quedó atascado en su vehículo rumbo a Acapulco.

"Es patético, es el vivo reflejo de su gobierno paralizado, fallido, un gobierno indolente. El peor huracán, el peor huracán destructor de la historia de México se llama Andrés Manuel López Obrador", afirmó.

Agregó que en tanto, miles en Guerrero sufren por su incapacidad, por su incompetencia y por su mal Gobierno.

La panista María de los Ángeles Gutiérrez recordó que el Gobierno anunció que para diciembre Acapulco estaría de pie, pero "tristemente" no existe ni un peso para Guerrero.

"Qué inhumanos. Los ciudadanos ya están hartos de escuchar todos los días mentiras y promesas sin cumplir. Prometieron que la gasolina bajaría y mintieron, prometieron más estancias infantiles y mintieron. Dijeron que otorgarían becas universales a los estudiantes y mintieron", manifestó.

El vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, acusó que se usó la tribuna solamente con fines políticos.

Expresó que los damnificados de Guerrero que llegaron a la Cámara de Diputados están encabezados por un ex Presidente Municipal del PRD.

"Quieren como buitres usar el ciclón, el huracán en Acapulco, como una carne de cañón para sus fines que nadie ya les cree, estamos seguros que este Presupuesto va a ser para el pueblo, es del pueblo", aseguró.

Tras siete horas sin poder subir a tribuna, la petista Lilia Aguilar pidió cambiar el acuerdo de desahogo de reservas y pudo responder a la Oposición.

Citó al panista Gabriel Quadri cuando dijo que sin Guerrero, Chiapas y Oaxaca habría más desarrollo en el país.

"Ese es el vocero del PAN, de la derecha, no vengan a darse baños de pureza, no quisieron donar un peso de su sueldo a los damnificados de Guerrero".

Aseguró que sí hay dinero para Acapulco y que ya se aplicaron 61 mil millones de pesos, que son los apoyos del 2023.

Sin responder sobre apoyos para el 2024, aseguró que no necesitan figuras financieras como el Fonden para atender a la población.

"No somos iguales, no robamos fondos, no robamos presupuesto, no hay cochupos, no hay fideicomisos para que los puedan desviar".