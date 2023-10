Reclaman a FGR indagar transa Infonavit-Telra

Jorge Ricardo / Agencia Reforma / La denuncia contra ASF advierte un tráfico de influencias que buscan proteger al ex director del Infonavit y al ex Gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat

Ciudad de México.- El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar la investigación por el ocultamiento de dos auditorías al Infonavit en las que se detalla el desfalco millonario que implicó una indeminización ilegal en favor de la empresa Telra Realty.

El boquete financiero ocurrió durante la gestión de Alejandro Murat y benefició con más de 5 mil millones de pesos a los empresarios Rafael Zaga Tawil y a los hermanos Moisés y Andrés El-Mann, dueños de Fibra Uno.

El organismo Anticorrupción presentó en agosto pasado una denuncia ante la FGR contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por ocultar las dos auditorías al Infonavit, de las cuentas públicas de los años 2017 y 2018.

La denuncia señala que hay un tráfico de influencias que buscan proteger al exdirector del Infonavit y al exgobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat.

La ASF es encabezada por el oaxaqueño David Colmenares, amigo de la familia Murat.

Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de cumplimiento financiero había advertido que en septiembre de 2018 el Infonavit comenzó a ser auditado luego de un caso de indemnización por más de 5 mil millones de pesos a una empresa inmobiliaria en 2017 para dar por terminados todos sus contratos.

En la denuncia, se solicitó a la FGR pedir a la ASF un informe sobre el estatus de las fiscalizaciones al Infonavit.

"Me preocupa la lentitud en algunos casos, me preocupa la lentitud, por ejemplo, para presentar las promociones de responsabilidades administrativas y las denuncias de hechos; no estamos viendo que estén presentando promociones y denuncias sobre la cuenta pública de 2016, yo creo que ahí hay un atraso importante", aseveró Lozano.

Los directivos de Telra aseguran que la indemnización fue legal y justa.

Sin embargo ante un reclamo del Presidente de Andrés Manuel López Obrador y de la FGR, los empresarios El-Mann entregaron un cheque por 2 mil millones de pesos para evitar una denuncia penal.

Los hermanos Zaga aseguran que ese dinero que entregaron los El-Mann fue sin su consentimiento.

Hace unas semanas una jueza de control ordenó a la Fiscalía de la Ciudad de México reabrir la investigación contra los hermanos El-Mann, por presuntamente haber dispuesto en forma ilegal de mil millones de pesos del empresario Rafael Zaga Tawil, dueño de Telra.

Telra informó que se había revocado el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía en favor de Moisés, Max y André El-Mann e instruyó indagarlos por los presuntos delitos de fraude y abuso de confianza.