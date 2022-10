Reclaman alumnos de Universidad del Bienestar y SEP amenaza

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- La coordinadora de las Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, exigió a los estudiantes de esas escuelas callarse y no protestar. "No estén de ociosos; no anden en la calle nomás protestando". Y los amenazó que si persisten denunciando a REFORMA las carencias de sus planteles "serán víctimas del escándalo que provocan".

Estudiantes de distintas Universidades del Bienestar, escuelas creadas por el Gobierno de la 4T para captar la demanda de rechazados de otras universidades públicas, han protestado públicamente por la carencia de planteles, la falta de maestros y de clases y la deficiencia de recursos materiales en los planteles. El jueves pasado, un grupo de estudiantes y maestros de Medicina del plantel de Tlalpan se manifestó frente a Palacio Nacional.

A los estudiantes se les prometió que la Coordinadora de las Universidades, Raquel Sosa, acudiría a dialogar con ellos este viernes.

Sosa acudió ayer a la reunión al plantel de Tlalpan, un kínder con daños por el sismo que se considera inadecuado para actividades educativas.

De entrada, reprochó a la comunidad hacer públicas sus inconformidades.

"¿A quién de ustedes les gustaría que exhibieran la historia médica de su familia?. Levanten la mano. ¿Quién quiere que se publique en el periódico REFORMA si una persona tiene una enfermedad o tiene un problema del tipo que sea, presión alta, qué les gusta? ¿Ustedes prestarían a sus familias para que saquen sus historias clínicas en REFORMA ? ¿Sí?", preguntó Sosa ante la asamblea.

Recibió una primera respuesta tímida: "Sí".

Y replicó: "¡No!. A ver, levanten la mano".

Le replicaron con la mano levantada y un coro mayor: "¡Siiiiiií!"

Eso le enfureció y soltó la advertencia: "Muy bien, entonces los invito a que vayan a exponer la historia clínica de sus familia ahorita con REFORMA, pero no nos pidan que nosotros autoricemos que violenten la privacidad de sus familias para un protagonismo de un periódico. Quien provoca escándalos va a ser víctima de ellos".

Se abrió un diálogo y representantes de estudiantes y maestros le contestaron que no eran ociosos ni holgazanes.

"Yo soy Arturo, de primer ciclo. Estoy indignado porque de las seis materias que debemos llevar sólo llevamos dos y son en línea. ¿Por qué? Porque no hay maestros Ustedes no quieren que seamos médicos improvisados, pero estamos generando improvisación. En un futuro a ustedes probablemente los llegaremos a atender. ¿Les gustaría que un médico improvisado los estuviera atendiendo? De seis materias solo llevamos dos ¿Díganos qué vamos a aprender?", planteó.

Una alumna que fue ovacionada en la asamblea respondió: "No actuamos como partido político ni somos holgazanes; no fuimos a Palacio porque no tengamos nada que hacer. No vemos disposición de autoridades de ofrecer profesores que se necesitan ni instalaciones adecuadas. Las glorias pasadas fueron de ayer; necesitamos soluciones. Por eso llegamos a medios de comunicación. Si hay respuesta no llegamos a este punto".