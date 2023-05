Reclaman falta de plan B ante desabasto de psicofármacos

Pacientes con enfermedades mentales que desde principios de año sufren por el desabasto de psicofármacos reclamaron que autoridades sanitarias no tuvieran un plan B tras la suspensión de operaciones de Psicofarma.

En una protesta en instalaciones de la Cofepris en la Colonia Nápoles, los inconformes acusaron que no les han dado respuesta ni solución a sus demandas e incluso hay desconocimiento del tema.

Los pacientes exigieron también una disculpa pública a Alejandro Svarch y Hugo López Gatell, comisionado de Cofepris y subsecretario de Salud, respectivamente, por el desabasto.

"No resuelven nada. Las personas que hablaron con nosotros no conocen a fondo del tema y son las autoridades que regulan", reclamó Jorge Elías Téllez, quien tiene depresión y ansiedad y recibe atención médica en el Instituto Nacional de Psiquiatría.

"Nos vamos enojados y sin una solución. Veníamos por una respuesta con personas que creíamos que estaban instruidas en el tema".

Indicó que no está en desacuerdo en que se regulen y revisen a empresas como Psicofarma, sin embargo, reprochó que las autoridades sanitarias no elaboraron un plan emergente para que no se presentará el desabasto.

"Nuestra molestia principal es que no hay alternativas. Estamos exigiendo un derecho humano y estamos enojados porque esta autoridad no pensó en un plan B. Es un movimiento enraizado en el dolor y la angustia de pacientes que sufren este desabasto", afirmó.

Los pacientes, quienes crearon la organización Medicamentos para mentes libres MX, han recolectado 38 mil 527 firmas en change.org para exigir a las autoridades gubernamentales una pronta solución.

El pasado 20 de abril, entregaron 35 mil firmas y hasta ahora no ha habido respuesta.

Hoy también se manifestaron pacientes en Baja California, Tlaxcala, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Estado de México.

Compran fármacos en mercado negro

Ante la desesperación por la falta de psicofármacos, familiares han recurrido al mercado negro para obtener los medicamentos, pero en ocasiones han sido víctimas de estafa.

Maribel de la Cruz Pacheco, quien acudió hoy a la Cofepris para exigir que haya abasto de clozapina, fármaco que requiere su hijo Héctor, diagnosticado con autismo moderado grave, pagó 2 mil pesos por esa medicina que le vendió un supuesto médico vía Facebook y el fármaco nunca le llegó

"Se hacen pasar por doctores, nos piden que depositemos y son puras estafas. Por la desesperación hemos pagado hasta 2 mil pesos", contó.

"En los hospitales nos dicen que no tienen para cuándo les surtan".

Maribel advirtió que su hijo ha experimentado recaídas por la falta de este medicamento.

"Ha tenido recaídas muy graves y puede agredir a otras personas", dijo.

"Hace 20 días compré (en el mercado negro) y ha funcionado. Me he tenido que arriesgar. Lo hice por medio del Facebook. Me costó mil 500. Chequé el lote, la caducidad. Es clozapina de 100 miligramos".

Pilar Pérez, esposa de Carlos Guerra, diagnosticado con trastorno bipolar, también ha recurrido al mercado negro.

"Hemos sido víctimas de estafa, nos han engañado, nos han hecho depositar y no nos han dado el medicamento", contó.

"La última vez fueron mil 200 del medicamento, más gastos de envío que se supone venía de Torreón y nunca llegó el medicamento. Hicimos la transferencia y nos bloquearon".