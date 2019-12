Reclaman migrantes pagos en Chiapas

Ciudad de México.- Migrantes inscritos en el programa federal para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural protestaron en esta ciudad en demanda del pago correspondiente al mes de diciembre.

Los extranjeros de diferentes nacionalidades se manifestaron en el exterior de la Secretaria de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tapachula, dependencia que los coordina.

Los inconformes exigen la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre.

Los migrantes llegaron a las oficinas en donde se reúnen para ir a trabajar, pero debido a la falta de pago optaron por no laborar este jueves.

Fuentes indicaron que el Gobierno Federal es el responsable de pagar directamente a los migrantes a través de tarjetas bancarias, pero según los inconformes no había depositado.

Los extranjeros desempeñan tareas de limpieza en áreas públicas y trabajos comunitarios para devengar el salario.

Los inconformes se retiraron del lugar sin ser atendidos y no regresarán a trabajar mientras no reciban el pago, advirtieron.

El programa de Emergencia Social fue implementado por la Secretaría de Bienestar a principados de este año.

Lo anterior en respuesta a la emergencia social y migratoria en el sureste del país que dio pie al Plan de Desarrollo Integral del Sur de México y Centroamérica instrumentado por el Gobierno de México.