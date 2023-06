Reclaman por plagiados en Chiapas; los buscan mil agentes

Tuxtla Gutiérrez, México.- Un grupo de familiares de los 16 trabajadores administrativos y policías estatales de Chiapas, quienes fueron plagiados desde ayer por sicarios, negaron la mañana de este miércoles que las autoridades ya les hayan reportado la liberación de las víctimas.

Las esposas, hermanas y hermanos de las víctimas exigieron información clara afuera de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, ubicada en el Libramiento Sur Oriente, en la Colonia José Castillo.

Al mismo tiempo del reclamo, el Gobierno estatal, gobernado por el morenista Rutilio Escandón, reveló que las víctimas seguían en cautiverio, y que eran 16 y no 14, pese a reportes extraoficiales que ya anunciaban su liberación.

"Agradezco al Gobierno Federal, especialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Marina y Guardia Nacional, así también a las Fiscalías Estatal y Federal para atender de manera oportuna este hecho, vamos a continuar trabajando de manera coordinada para ubicar y localizar a los 16 compañeros", dijo Gabriela Zepeda Soto, comisaria general de Seguridad Pública.

Reprochan familiares desinformación afuera de SSP-Chiapas

Guadalupe, esposa de José Luis Ramírez Díaz,de 52 años y quien está como policía del área administrativa, reclamó que no fueron las autoridades quienes les avisaron del plagio.

"No nos enteramos por ellos, nos enteramos por las redes sociales, no tuvieron ni la cara, el valor de decirnos: señora ahí venía su esposo, lo llevaron los narcos, se lo callaron, no se vale. Hagan algo, hagamos algo, las autoridades competentes que nos escuchen, que los liberen vivos, porque vivo los queremos", expresó.

Una hermana de Mariano Rincón, trabajador administrativo, explicó que tras dos horas reunidos con integrantes de la SSP y el Gobierno estatal, a cargo del Morenista Rutilio Escandón, se quedaron con dudas.

"No los han liberado y aunque suban lo que suban, no los han liberado y no nos han informado nada, mi hermano tiene 57 años, él es administrativo, tiene 27 años de servicio, incluso ya se iba a jubilar. No sabemos cómo está de salud, está enfermo"

Herminia suplicó, entre llantos, que los sicarios no lastimen a los hombres que ayer fueron plagiados sobre la vía Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, apenas a unos 30 kilómetros de la capital estatal.

"Señores no sé quién sean, a qué se dedican, no los voy a criticar, solo quiero que respeten la vida de mi esposo Avelino Moreno Reyes. Es jardinero, está muy enfermo del corazón, no tiene medicamento, no lo llevó", expresó.

Otra mujer llegó para saber qué ocurre con su hermano Ernesto Jiménez Espinoza, médico veterinario que está adscrito a la corporación estatal.

"Estamos angustiados toda la familia, solo estoy mi hermana, mi cuñada y yo, no somos de acá, le pido a las autoridades, les suplico que hagan lo posible para que todas las personas retenidas regresen con vida, hay hijos, padres, hermanos", urgió.

Pide Chiapas a familiares 'esperar' respuestas

Tras reclamos e inconformidad, un Oficial Mayor estatal, identificado como Carlos Mario Solís, pidió a los familiares esperar noticias nuevas hasta las 14:00 horas.

Y para la espera, les prometió "agüita" y estar en la sombra.

"Por qué no nos dan oportunidad para tener una actualización como a las 2 de la tarde, porque si les digo en 30 minutos y salgo y es una falta de respeto que salga a decirles lo mismo que ya les dije", pidió.

Cerca de las 16:20 horas del pasado martes, grupos encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas detuvo un autobús de la SSP y se llevó solo a los hombres.

En la zona, fueron encontradas 17 mujeres que relataron el "levantón" por parte de los sicarios.

Solicitan plagiados intercambio: corren a mandos y los dejan libres en Chiapas

Apenas este mismo miércoles, se difundió un video en donde los plagiados piden a las autoridades destituir a mandos de la corporación para que los delincuentes los dejen libres.

"Solicitamos al señor Gobernador de su valiosa intervención para que podamos estar con nuestras familias, por tal motivo las exigencias son: las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yahir Hernández, así como del licenciado Marco Antonio Burguete, de la Secretaría de Seguridad Publica (SSPyPC), su pronta destitución", dice uno de los policías en el video.

"Asimismo el problema es con la Policía estatal, no hay ningún problema con otro tipo de autoridades. Gracias y esperamos su pronta cooperación".

Apenas el lunes, el Gobierno federal nombró a Ocozocoautla como Pueblo Mágico, una Alcaldía que es encabezada por el morenista Javier Maza.