Reclaman que no comparezcan Defensa y Marina en Senado

CDMX.- La bancada del PAN en el Senado exigió que los Secretarios de Defensa y Marina comparezcan también en la cita que el Gabinete de seguridad tiene este mediodía con la Cámara alta.

Conforme al acuerdo que se adoptó la víspera en la Junta de Coordinación Política, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, será la única que podrá intervenir, mientras que el General y el Almirante la acompañarán en el Pleno.

"Estamos en un momento delicado y peligroso de la vida nacional, con este empoderamiento exacerbado y exagerado de la militarización, que rompe con el orden constitucional, que es ilegal y que está poniendo por encima el poder militar, incluso, sobre el poder civil", alertó el senador Damián Zepeda.

"No, no es voluntad de las Fuerzas Armadas rendir cuentas ante el Congreso de la Unión: es una obligación constitucional. Habían estado citados a comparecer, no a acompañar. A comparecer y a rendir cuentas, de lo que se está haciendo y no se está haciendo en seguridad pública. Y hoy, lamentablemente con el cobijo de Morena, niegan esa rendición de cuentas. ¿A qué vienen entonces?".

El ex dirigente dijo que no tenía sentido que el Senado escuchara a Rosa Icela Rodríguez "si ya no siquiera tiene el mando de la Guardia Nacional, que es el cuerpo policiaco a nivel federal. Lo que queremos es que, frente a los ojos de la Nación, se explique la estrategia de seguridad pública y por qué se están resistiendo a cambiarla".