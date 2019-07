Reclamará AMLO a EU recursos decomisados de Guzmán Loera

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Administración reclamará al Gobierno de Estados Unidos la entrega de los recursos decomisados a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

-¿México pelearía quedarse con los recursos del "Chapo"?, se le preguntó en su conferencia matutina.

"Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal", respondió.

"Pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no lo reclamaba".

-¿Ahora si lo van a reclamar?, se le insistió.

"Claro", afirmó.

El mandatario federal consideró que "El Chapo" no estaba dentro de los más ricos del mundo.

"Se decía que esta persona estaba entre los más ricos del mundo y de México y no obedecía, considero, a la realidad".

"Se daban cifras superiores cuando habían traficantes de influencias con mucho más dinero, pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias".

"Hay que ver eso con seriedad, con honestidad", consideró.

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado ayer a cadena perpetua por un juez en Estados Unidos por 10 cargos, que incluyen su participación en una organización criminal, narcotráfico y portación de armas de fuego.