Reclutan a Cordero en partido de Gordillo

Ciudad de México.- Ernesto Cordero, ex aspirante presidencial del PAN y ex Secretario de Hacienda del Gobierno calderonista, encabezará la lista de diputados federales plurinominales de Redes Sociales Progresistas (RSP), partido fundado por operadores de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

Fernando González, dirigente nacional de esa fuerza política, dijo que el ex senador de Acción Nacional será registrado como primer lugar de la lista de la Cuarta Circunscripción electoral, que comprende la CDMX.

"Confirmo a Ernesto Cordero, va en la pluri uno de la Cuarta Circunscripción", dijo y aseguró que la relación política entre el ex Mandatario federal y Gordillo no están vinculados con la futura postulación de Cordero.

González defendió el perfil del ex panista, a quien se refirió como un político que, en su momento, aplicó programas sociales similares a los del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Por cercanía con los liderazgos de RSP. Cordero fue Secretario de Desarrollo Social, muchos líderes estatales lo conocen, fue precandidato a la presidencia encabezando una corriente social-cristiana, digamos, de derecha pegada a la izquierda, encabezó programas muy parecidos a los que el Presidente López Obrador ha empujado, cuando fue Secretario de Desarrollo Social", afirmó.

"Es amigo de muchos de nosotros y no tiene que ver ni Elba Esther ni el Presidente Calderón, porque lo que estamos haciendo es construir una clase política nueva, tratando de conectar liderazgos sociales y políticos que sepan, que tengan los diagnósticos correctos del País y que puedan ayudarnos a construir la agenda crítica que viene en la próxima legislatura".

Para el dirigente, Cordero tiene un perfil progresista y merece una segunda oportunidad en la política.

"En Ernesto Cordero vemos una persona progresista que siempre actuó en esa línea, con esa dimensión y esa coherencia. Y vemos una gente que tiene un liderazgo suave, con un sector social que lo respeta y que puede contribuir enormemente a darle sentido a la revolución social y política que comenzó en el 2018.

"Yo lo busqué. Al principio lo tomó con cierta prudencia, luego nos reunimos varias veces, se reunió con algunos dirigentes estatales, particularmente de la Ciudad de México, y pude convencerlo de que él merece una segunda oportunidad como líder social y político.

"El País merece tener personas de su tamaño para construir las rutas que vienen de una transformación política y social que está en ciernes, que está en camino y que debemos darle rumbo desde la Cámara y desde los partidos", manifestó.

Pero sin Gil

Por otro lado, González informó que su partido no realizó ninguna invitación al ex senador Roberto Gil para incluirlo en las listas plurinominales.

"Roberto Gil jamás ha estado en nuestras listas ni en nuestras reuniones. Jamás hubo acercamiento, nunca lo hubo. Le tengo cariño y respeto, también es mi amigo, pero nunca lo buscamos, la verdad no", expresó.

"La verdad no se nos ocurrió, no sé si hubiese tenido el mismo efecto que Cordero en los convencionistas, porque las listas las aprueban los 70 comisionados nacionales y yo tengo que cuidar mucho los perfiles de las personas que proponemos. Realmente no lo consideramos, jamás estuvo en nuestra base de invitaciones".