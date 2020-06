Recomienda Mario Molina uso de cubrebocas

Reforma

Ciudad de México.- Mario Molina, Premio Nobel de Química, recomendó el uso de cubrebocas en la estrategia para combatir el Covid-19.

En videoconferencia, Molina explicó su más reciente artículo sobre calidad del aire y el nuevo coronavirus.

"Tenemos observaciones estadísticas comprobables que correlacionan el cambio de la tendencia de la infección y de las muertes. Se asocian claramente con el día en que se usan los cubrebocas", dijo.

Consideró que todavía se está a tiempo de disminuir los contagios gracias a los cubrebocas.

Ejemplificó que en Estados Unidos no habían solicitado su uso de manera generalizada y se disparó la cifra de muertes, pero decreció cuando comenzaron. Al igual que en Italia, añadió.

En México no está acostumbrada la gente y hay que explicarles que es para protegerse ellos mismos, comentó.

"Nuestra recomendación muy clara es usar cubrebocas. Hay que tenerlo puesto todo el tiempo".

Cuestionado sobre el tema, señaló que si el Presidente López Obrador va a realizar una gira con gente cerca debería usarlo.

Dijo que igual se ha criticado al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no usarlo.

"Tenemos varios Presidentes, el de México, el de Estados Unidos, el de Brasil, por alguna razón, es una cuestión cultural, claro, si están como ustedes, como ahora están en su casa o en algún sitio no en la calle, pues no tienen que usar el cubrebocas, yo por eso no lo tengo puesto, pero sí voy a salir entonces sí me lo pongo.

"Pero si va a hacer una gira de tipo en la que va a estar con mucha gente cerca sí, entonces sí sería importantísimo usarlo para poner el ejemplo. Es una crítica muy dura que se le hace por ejemplo al Presidente Trump", señaló.

Por primera vez, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, utiliza su cubrebocas sin tocarlo, ni retirarlo cuando se acerca al micrófono, cómo lo había hecho en todas las videoconferencias anteriores.

El ganador del Nobel indicó que los cubrebocas convencionales de dos capas de tela son efectivos para inhibir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus.