Reconoce Adán López aspiración para candidatura en 2024

Especial / Agencia Reforma / El tema central de la visita era explicar la reforma electoral de López Obrador, sin embargo, pasó a segundo plano

Ciudad de México.— Aunque niega haber dicho que aspire a ser candidato a la Presidencia en 2024, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó en una reunión con morenistas en Aguascalientes que si lo llaman, ahí estará.

"Desde luego que tengo una aspiración, pero ya llegarán los momentos", dijo en una sesión de preguntas.

"Si me llaman y me dicen que me toca ir al frente, pues vamos a ir, pero voy a ir con mis otros compañeros, porque, pues, solito, no vamos a llegar a ningún lado, como también ellos saben que cuentan conmigo", añadió.

En horario laboral, López Hernández se reunió con los ex aspirantes de Morena al Gobierno de Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya y Nora Ruvalcaba, con empresarios y militantes de Morena

El objetivo era exponerles la reforma electoral del presidente López Obrador, aunque no tocó el tema y pasó a una entrevista por parte de Ávila sobre sus aspiraciones en 2024.

El secretario de Gobernación consideró que la victoria de Morena es irreversible.

"A mí se me hace que nos vamos a cansar, bueno, no a cansar porque no debemos cansarnos, pero vamos a comer no ya con cerveza, sino con vino tinto por muchísimos años más en este país", dijo.

"Más allá de que se llame Claudia, Marcelo, Adán, Pedro o Juan... no es asunto de la ambición, la aspiración personal; desde luego que si nos preguntan a los tres, los tres nos aventamos y damos el paso al frente", subrayó.

Sobre las amonestaciones que ha hecho el INE para frenar los actos anticipados de campaña, López Hernández se refirió sólo al inicio de la conversación, cuando Arturo Ávila lo llamó "un hombre fuera de lugar", para decir fuera de serie.

"Yo no soy político, pero sí entiendo que los políticos tienden a marearse muy pronto", respondió el tabasqueño.

"Imagínense lo que dijo Arturo 'un hombre fuera de lugar', pero, pues, si fuera de lugar los que me quieren agarrar son los del INE, pero no van a poder porque les voy a decir algo aquí entre nosotros: no hay ya retroceso en este país, este movimiento de transformación terminará por consolidarse", sostuvo.

La sesión de preguntas de Arturo Ávila estuvo llena de elogios al titular de Segob y al Gobierno federal, al grado de que rechazó los altos índices de inseguridad en el país.

En las cuentas del ex aspirante, si se quitaran de la lista roja a Guanajuato, Estado de México, Baja California y Michoacán, México sería el país más seguro del Continente.

López Augusto, sin embargo, reconoció que eso no se puede hacer y que ese problema sigue pendiente.

"No podemos dejar de reconocer que todavía no hemos ganado la batalla y que estamos sentando las bases para que México en ese rubro transite a un mejor futuro", dijo.

"Y creo que es lo que está sembrando y tiene que ser algo que se va a consolidar, a lo mejor ya no en lo que falta de este sexenio, pero es sentar las bases para atender de distinta manera esta problemática", agregó.