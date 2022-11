Reconoce AMLO fallas en organización de marcha

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la marcha de ayer pudo organizarse de mejor manera y que, pese a la presión y empujones, se sintió bien y cuidado por el pueblo.

"Se había pensado que iba a ver, le llaman una descubierta, con 10 dirigentes, mujeres y hombres, incluso más mujeres, pero a la hora de la hora la descubierta fue el pueblo, no se pudo. (Hubo) los empujones, porque hay quienes son tranquilos, pero es que hay otros que son pura pasión.

"Se lanzan fuerte pero nadie con deseos de hacer daño y sí estuvo Jesusa, salimos juntos en lo que iba a ser la descubierta, pero se fueron quedando por lo mismo, porque estaba muy fuerte la presión (de los empujones). Y se pudo organizar de otra manera (la marcha), pero la idea era: 'a ver, vamos a hacerlo como siempre'", comentó López Obrador.

La contramarcha oficial, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, transcurrió ayer entre el desorden, el evidente acarreo de manifestantes y un mitin de 105 minutos ante un Zócalo que no se llenó.

El recorrido del Ángel de la Independencia de cuatro kilómetros hacia el Zócalo demoró más de cinco horas.

Junto con el mitin, el evento duró casi siete horas.

La falta de una valla de protección a la vanguardia de la marcha y el desorden en la integración de los contingentes provocó tumultos y empujones que detuvieron el trayecto de AMLO.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que la gente quería que se subiera a uno de los coches que se acercaron a él durante la marcha, pero él no aceptó porque se sentía bien para continuar a pie rumbo al Zócalo.

"No, es que la gente me lo pedía, empezaron a gritar: 'cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo'. Ya, que yo me subiera al coche, pero me sentía bien y llegamos. Ya estoy chocheando, pero todavía (aguantamos)", mencionó.

López Obrador dijo que esta marcha era necesaria porque él junto con los integrantes de su movimiento de transformación se encontraban ya muy "hamburguesados".

"No sabemos (si habrá otra marcha), no sabemos qué nos depara el destino, esta fue porque son cuatro años y la gente quería expresarlo. Y ya estábamos también muy 'hamburguesados' y nosotros venimos de un movimiento de transformación, de cambio, no hay normalidad política, no.

"Estamos en la cresta de una ola de transformación, no es el tiempo en que no se movía nada, del inmovilismo, de la formalidad, de que todo era acartonado, de la ortodoxia, del conservadurismo, mantén todo igual y que no se mueva ni una hoja del árbol de la política o de la vida pública", agregó.