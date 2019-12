Reconoce AMLO problemas para pagar programas

Ciudad de México.- Al hablar de los apoyos en programas sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que han tenido problemas para pagar a beneficiarios pues hay una infraestructura bancaria deficiente.

Señaló que hay adultos mayores que tienen que gastar hasta 200 pesos para trasladarse a los lugares donde hay bancos.

"Por eso la importancia de manejar todo con tarjeta, no manejar efectivo. Es un problema que estamos teniendo porque no hay infraestructura bancaria suficiente, hay 800 sucursales de cabeceras municipales de las zonas apartadas, pero nadamás Oaxaca tiene 570 municipios ¿cuántas sucursales bancarias puede haber en las cabeceras municipales de Oaxaca, ni 50 de 570", comentó.

"Entonces imagínense un beneficiario adulto mayor cuánto tiempo, ya hicimos un análisis y en promedio se gastan 180 o 200 pesos bimestrales para ir a buscar su apoyo promedio, porque si es un adulto mayor tiene que ir con alguien que lo lleve, hay quienes tienen que desplazarse 4, 5, 6 horas para llegar a donde esta un banco, todo eso lo tenemos que resolver".

Desde Palacio Nacional, el Mandatario llamó a cuidar que no haya corrupción en la entrega de apoyos.

"Se debe cuidar que se cumpla los reglamentos y sobre todo que no haya corrupción. Se presentaron pruebas de que lo poco que se destinaba a la gente llegaba menguado, no llegaba completo, llegaba con moche. Eso es lo que tenemos que cuidar que le llegue el apoyo al adulto mayor, que le lleguen las becas, que no se quede en el camino", insistió.

REFORMA publicó hoy que el Gobierno federal paga bimestralmente en efectivo casi 8 mil millones de pesos por concepto de la pensión de adultos mayores.

Cuatro de cada 10 beneficiarios de todo el País, tanto en zonas urbanas y en rurales, reciben en billetes, bimestralmente, dicho apoyo.

Las autoridades arguyen que la entrega es en efectivo porque no hay suficiente infraestructura bancaria en regiones rurales e indígenas.

Sin embargo, se constató que en zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Coatzacoalcos, los adultos mayores también reciben su pensión en efectivo.