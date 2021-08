Reconoce AMLO que habló con Trump sobre el muro

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí abordó el tema del muro fronterizo con su entonces homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En su nuevo libro, titulado "A la mitad del camino", aceptó que la construcción del muro divisorio era un tema implícitamente vedado para ambos Mandatarios.

Sin embargo, el tema irrumpió durante la conversación telefónica que sostuvieron el 21 de marzo de 2020.

En el capítulo "El respeto al derecho ajeno es la paz", refirió que propuso al republicano la posibilidad de eliminar el cobro de comisiones a los connacionales que envían remesas de México, en virtud de las afectaciones derivadas de la pandemia por Covid-19.

En su narración, López Obrador detalló que el planteamiento alteró a Trump, quien dejó de lado el veto al tema del muro y advirtió sobre su intención de elevar el cobro de comisiones a los paisanos para poder financiar la construcción con ese dinero.

"Todavía no terminaba yo mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: 'No, no, no'. Aclaro que hasta entonces jamás había pronunciado ante mí la palabra muro, pues era un asunto implícitamente vetado en nuestras conversaciones. Sin embargo, en esa ocasión, me dijo que lo que estaba pensando era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro", relevó.

Según el tabasqueño, en una respuesta inusualmente rápida de su parte, recordó a Trump que el muro carecía de utilidad, ya que días antes se había descubierto un túnel que conectaba a Tijuana con San Diego y que, en territorio norteamericano, prácticamente pasaba frente a las oficinas aduanales, lo que desató las carcajadas del magnate.

"La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto de silencio sobre el famoso muro".

El misil

A pesar del supuesto acuerdo sobre el muro, López Obrador aceptó que prevalecía la desconfianza ante la posibilidad de que Trump abordara el tema durante su visita a la Casa Blanca, en julio del año pasado.

El Jefe del Ejecutivo confesó que el día de la reunión en Washington siempre llevó consigo, en el bolsillo, el poema del cubano Nicolás Guillén, titulado "La Muralla", con la finalidad de recitarlo frente al Presidente de Estados Unidos, en caso de que se atreviera a mencionar el tema.

"A través de Marcelo Ebrard hice llegar a los funcionarios más cercanos a Trump la petición de que se procurara no tratara asuntos espinosos como algún señalamiento que afectara a los mexicanos, y que se mantuviera nuestro acuerdo tácito de no hablar del famoso muro", expresó.

"El Presidente Trump se había portado como un estadista, sin embargo, no estaba yo completamente confiado afortunadamente, no fue necesario usar ese misil".

Al hablar sobre su relación con Trump, López Obrador reiteró que a su Gobierno "le fue bien" y reconoció que, en parte, eso influyó para que tardara en reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.

"Nada de esto habría podido lograrse sin la confianza del ex Presidente Trump; por eso siempre he sostenido que con él nos fue muy bien. Agrego que incluyó, pero no fue lo fundamental, para esperar a que se terminara el proceso electoral en Estados Unidos y felicitar al señor Joe Biden, en su condición de Presidente formalmente electo", explicó.

El Mandatario mexicano también recordó que, cuando convalecía por Covid-19, Trump le envió el medicamento que le aplicaron, llamado Regeneron. Sin embargo, no se lo tomó y lo envió al Instituto Nacional de Nutrición.

"Porque ya los médicos que me atendieron estaban aplicándome un tratamiento a base de Remdesivir y Baricitinib".

Refirió que, en esa misma época, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, le ofreció enviar a México a un grupo de médicos especialistas para su atención médica.

"En contraste con su fama de hombre duro al final de la conversación me expresó que oraría por mí".