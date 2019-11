Reconoce Delgado presiones por PEF

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que está bajo presión de los mercados internacionales por la falta de acuerdos para liberar los accesos al recinto legistivo y discutir el Presupuesto de Egresos 2020.

En conferencia en un hotel que ha servido como sede alterna ante los bloqueos de manifestantes, informó que esperan alcanzar un acuerdo el día de mañana para poder ingresar al Palacio Legislativo y lograr que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine el proyecto de gasto para el próximo año.

En este supuesto, explicó, en la noche podrían abrir la sesión para que el Pleno discuta y vote el presupuesto.

"No hemos terminado el plazo constitucional, el plazo constitucional es mañana, mañana esperamos tener buenas noticias y mandar un buen mensaje para los mercados", indicó.

Hasta ahora, la Comisión de Presupuesto mantiene la convocatoria para sesionar mañana a las 17:00 horas, en sede por definir.

"Finalmente, el mejor mensaje para los mercados va a ser el paquete económico 2020, un Presupuesto de Egresos responsable, con superávit primario, que no endeuda al País, que no aumenta impuestos, que no aumenta los precios de los energéticos, con una inversión social histórica y con una recuperación del sector energético", señaló.

Delgado aseguró que los diputados sí tienen prisa, ya que es importante que puedan sacar en tiempo y forma el gasto para el próximo ejercicio fiscal.

Aunque no descartó la posibilidad de una sede alterna, señaló que no han querido buscarla, porque confían en que la política de diálogo implementada desde el lunes pasado surtirá efectos.

"Hasta el momento no queremos buscar sedes alternas porque confiamos en que así como nosotros hemos escuchado a las organizaciones, ellos nos van a escuchar y vamos a llegar a un acuerdo para que podamos sesionar mañana, y ya en la Cámara", expresó.

El legislador dijo que mañana, en el mismo hotel en el que han mantenido reuniones desde ayer, se reunirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para evaluar si podrán entrar a la Cámara de Diputados, así como las condiciones para que sesione la Comisión de Presupuesto.

Mañana la Jucopo también recibirá a las organizaciones campesinas y productores que mantienen bloqueado el Palacio Legislativo para darles una respuesta a sus demandas de ampliaciones presupuestales.