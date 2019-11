Reconoce Ebrard pago de seguros en Cancillería

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard reconoció que la SRE pagó más de 200 millones de pesos para financiar atención de salud privada a funcionarios de esa dependencia.

Explicó que esos pagos se realizaron para garantizar la atención a personal del servicio diplomático en el exterior, ya que en los países en los que laboran no tienen acceso a ningún esquema de salud.

"Están en el exterior, es una salvedad que se hizo, no puedes tener mexicanos en el exterior que no están cubiertos porque allá no tienen seguridad social", dijo el funcionario.

"Hay personal local, muchas personas que contratas en el lugar donde estás, tienes la obligación de darles ese servicio".

REFORMA publicó este lunes que, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó en su respuesta que no pagó seguros como tal, sí entregó copias de facturas por 201.7 millones de pesos a Allianz Care, la cual se promueve como una compañía de expertos en salud internacional.

Entre las empresas contratadas para prestar ese servicio a los servidores públicos federales se encuentran Axa, Plan Seguro, Metlife, GNP, Seguros Banorte y Allianz Care, de acuerdo con la información entregada vía la Ley de Transparencia.