Reconocen con premio de DH lucha indígena

Ciudad de México.- Obtilia Eugenio Manuel, de la Organización del Pueblo Indígena Mep'haa (OPIM), recibió en Palacio Nacional el Premio Nacional de Derechos Humanos.

El galardón fue entregado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, en compañía del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Piedra destacó la labor de Obtilia Eugenia para denunciar desde la Esterilización forzada hasta la masacre del Charco.

Está es la primera vez que el Mandatario está junto a Rosario Piedra en un evento oficial.

Obtilia Eugenio Manuel destaca por denunciar abusos del Ejército contra los pueblos indígenas, particularmente contra las mujeres.

"Recibir este reconocimiento vale mucho para mí. Pero también es una gran responsabilidad. Por ser mujer, por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando", destacó durante la entrega del galardón.

"Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor de estar con ustedes. Y con el Presidente Lopez Obrador, en quien he puesto mi esperanza".

Obtilia celebró la lucha contra la corrupcion que ha emprendido el Mandatario López Obrador, a quien pidió una reunión para plantearle una propuesta de desarrollo para pueblos originarios de Guerrero.

Asimismo, condenó la violencia contra las mujeres.

"No entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudio, donde se supone está la gente más civilizada", dijo.

"Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino".

Su labor fue fundamental para denunciar las violaciones sexuales de militares contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, casos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencias en contra del Estado Mexicano.

En febrero de este año, Obtilia Eugenio Manuel fue desaparecida en en Guerrero; cuatro días después fue localizada.

"En febrero de este año fui secuestrada y torturada por denunciar la complicidad", expuso.

Por su lado, el presidente aseguró que su Gobierno está comprometido con la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos y aceptó la reunión que solicitó Obtilia.

"Siempre vamos a luchar por la justicia y vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Tenemos el compromiso de que no se violen los derechos humanos en nuestro país, antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado, ahora no es así, porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado, no se tolera la violación de los derechos humanos", expresó durante su conferencia mañanera.

"Felicidades a las compañeras que están aquí, que reciben estos reconocimientos y decirles que nosotros siempre vamos a estar a la altura de ustedes, en el caso del encuentro que piden conmigo desde luego vamos a reunirnos, solo quiero pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con ustedes y se dé el encuentro".