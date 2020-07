Reconocen en NL a donantes de plasma para pacientes con Covid

Nuevo León.- El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, entregó reconocimientos a pacientes recuperados de Covid-19 que donaron plasma y salvaron vida en Nuevo León.

Durante la rueda de prensa, cinco donares de plasma fueron reconocidos por el Gobierno del Estado y compartieron sus experiencias.

Enrique Simón, fue uno de los reconocidos, quien mencionó que ya ha donado en tres ocasiones el componente de la sangre que sirve para combatir el virus en pacientes que se encuentran en estado crítico.

Otro paciente recuperado fue Dustin Mendoza, quien relató que en su familia hubo tres contagios más y que su padre estuvo internado 13 días en terapia intensiva.

"Si está en mis manos hacerlo, quiero seguir donando para salvar más vidas. La donación no duele, yo me siento bien, no es cierto que te debilitas", mencionó el paciente reconocido.