Recorte a INE no tocaría organización electoral, afirma Taddei

Especial / Agencia Reforma / "Yo creo que es un golpe para el país", expresó la presidente del INE sobre la disminución en sus fondos

Ciudad de México.- De concretarse un recorte al INE, se garantizará que no impacte a la organización del proceso electoral u operatividad del Instituto, afirmó su presidenta, Guadalupe Taddei.

La sonorense consideró que de los 5 mil 3 millones de pesos que están proponiendo, en la Cámara de Diputados, reducir al presupuesto del organismo para el 2024, se prevé que 3 mil 568 millones 631 mil pesos serán el recurso precautorio que solicitaron para una posible consulta popular y elecciones extraordinarias.

Por lo que el resto, mil 434 millones de pesos, tendrían que recortarlos de áreas que no impacten con la organización de la elección del 2024, para no ponerla en riesgo.

Reconoció que siempre tuvieron claro que existía la posibilidad de un recorte, por ello los consejeros electorales fueron "muy didácticos" y "muy puntuales" con los diputados al presentarles el presupuesto que se requería para el 2024.

Además de informarles qué pondrían en riesgo si no atendían la solicitud de dinero, que ascendió a 27 mil millones de pesos.

"Tendríamos que revisar nuestra cartera de proyectos institucionales y nuestra operación base. De todo eso, en conjunto, tendríamos que delinear en qué parte se deberá de ver reflejada esta reducción en caso de que se dé.

"Por supuesto, no podemos poner en riesgo absolutamente nada del proceso electoral. Hay otras actividades que sí se dan, que no están ligadas directamente al proceso electoral. Quizá esas sean las que tengamos que revisar", indicó.

Taddei confió en que en la discusión que tendrá la Comisión de Presupuesto de la Cámara este viernes favorezca al INE con una decisión correcta, que no ponga en riesgo absolutamente nada del proceso electoral.

"Por eso insisto, una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputados, habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del Instituto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo, ni los resultados", dijo.

¿Entonces bienvenido el recorte?, se le preguntó.

"No le doy la bienvenida al recorte, ¿cómo cree? Si lo hemos venido defendiendo por meses", justificó.

"Parece que está aceptando que lo habrá, se le insistió.

"No, no, no. Ante la pregunta expresa de que es una cifra que está en lo público, yo estoy contestando institucionalmente qué tendría que hacer el Instituto. ¿Tú crees que le voy a dar la bienvenida a un recorte? Por supuesto que no", añadió.

Ante la advertencia del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, de que un recorte sí afectará áreas concretas para atender el proceso electoral, Taddei argumentó que ella aún no puede pronunciarse sobre cómo sería el impacto.

¿Es un golpe bajo para el INE?

"Yo creo que es un golpe para el país, el tema de lo que está sucediendo y el argumento que está poniendo en lo público la Cámara de Diputados (de que el recorte se hace para apoyar a Acapulco tras el desastre de Otis). Creo que es un tema que se pone por encima de todo, porque se trata de fenómenos naturales que pueden afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier lugar que estemos residiendo", respondió.