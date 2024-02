Recula AMLO: desea que no desaparezcan los 'conservadores'

Especial / Agencia Reforma / AMLO encabezó la firma de un convenio para la compra de las acciones de la empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA), en Mulegé, Baja California Sur

Baja California Sur, México.- Aunque primero los acusó de ser racistas, clasistas, sin amor al pueblo y con ambición por el dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los "conservadores" son necesarios y que no desea que desaparezcan.

"Les deseamos que sigan existiendo, porque nosotros queremos una democracia y nos ayuda mucho el contraste, que se tengan dos proyectos distintos y contrapuestos de nación", expresó el mandatario federal en Mulegé, Baja California Sur.

"Por un lado, los que no quieren al pueblo, los clasistas, los racistas, los que nada más tienen como Dios al dinero, y por el otro lado los que pensamos que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo", afirmó.

Durante la firma de un convenio para comprar todas las acciones de la empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA), el presidente cargó de críticas contra la oposición, mientras que llenó de elogios a su gobierno y al mandatario local, Manuel Castro Cosío, a quien llamó su "consentido".

Incluso dijo que por petición del también morenista, el gobierno federal subsidiará el pago de la energía eléctrica en Baja California Sur.

"Estoy con el maestro Víctor porque trae el cambio, pero ya me está dejando sin cambio. ¿Saben qué cosa me planteó? ¿Saben qué me planteó? Y como es consentido. No, los consentidos son ustedes (el público). Él les representa (...) Quiero aquí decirles a ustedes que por petición del maestro Víctor va a haber un subsidio a los consumidores de luz en Baja California Sur", dijo.

Sobre la nacionalización de la planta, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, explicó que era una empresa con participación estatal mayoritaria con el 51 por ciento, y compraron el resto de las acciones a la empresa japonesa Mitsubishi en mil 500 millones de pesos.

Un trabajador de la salinera brincó las vallas para hacer varios reclamos, como un conflicto laboral que mantenían con ESSA y la extinción del Fondo Minero que beneficiaba a municipios de Baja California Sur, esta última fue la única demanda a la que el presidente dio respuesta.

AMLO explicó que con la extinción del fondo se compraron las acciones de la salinera.