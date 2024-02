Recupera sobreviviente de feminicidio confianza en justicia

Quintana Roo, México.- En el rostro de Jonathan había una sonrisa de sarcasmo que se deshizo cuando el juez dijo que estaba vinculado a proceso y bajo prisión preventiva justificada por haber apuñalado a Rocío por la espalda.

Ella, del otro lado de la cámara mediante la que siguió la audiencia de continuación, no pudo dejar de llorar por una hora al escuchar la resolución.

"Estaba muy nerviosa, me sudaban las manos, el corazón lo sentía súper acelerado, tenía un vacío en el estómago y cuando dijo que quedaba vinculado a proceso no me la creía, después de casi un año por fin estaba obteniendo justicia, me gustaría que todos los casos fueran como actuó el juez", expresó Rocío.

El horror y la vulnerabilidad que experimentaba desde que inició su relación con él en 2022 empezó a disiparse.

El Juez Gualderio Geraldo Díaz Jarquín tomó en cuenta que Jonathan usó un arma blanca, los antecedentes de violencia contra Rocío y otras mujeres, así como los de delincuencia, explicó la abogada Itzel Guzmán de la colectiva "Siempre Unidas Playa del Carmen".

La asesora legal indicó que el juzgador actuó con perspectiva de género y desechó estereotipos.

"Esperamos que todos los casos sigan resolviéndose de esa manera, que se tomen en cuenta los ciclos de violencia y lo difícil que es para una víctima acusar a su agresor y enfrentar todo un proceso para que las mujeres se atrevan a denunciar y a seguir todo el proceso", dijo Guzmán.

Rocío conoció a Jonathan en Azcapotzalco, Ciudad de México, donde ambos vivían. Tras iniciar su relación la golpeó en el rostro y en el pecho por celos hasta hacerla convulsionar por un problema cardiaco que tiene desde hace dos años.

La mofa que hacía al narrar haber estado en el Reclusorio, su historial de delitos como robo, violencia contra mujeres e incluso de haber asesinado a un hombre y una mujer, afirmó la decisión de Rocío de terminarlo.

Él siguió contactándola hasta que se fue a Playa del Carmen, Quintana Roo, para estar más segura.

A inicios de mayo de 2023 le exigió comprarle un boleto para irse con ella y que le consiguiera un trabajo o mataría a sus papás.

El 1 de junio del mismo año, horas después de que Rocío le pidió que se fuera de su departamento, la golpeó cuando estaba recostada para dormir con su perrita Dorys, y luego lanzó una primera cuchillada en la espalda de Rocío, que estuvo a un centímetro de perforarle el pulmón, y una segunda, sobre su cuello, que terminó clavada en el colchón.

Logró encerrarse en el baño y un amigo la auxilió para llevarla al hospital.

Al inicio no quiso denunciar por el terror que le tenía de que matara a sus papás y a ella, pero se convenció de que era lo mejor y tras el miedo de que fuera liberado, dijo que ahora que fue vinculado está más confiada de que pueda alcanzar la justicia.