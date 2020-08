Recuperación económica en México depende de la vacuna contra el Covid-19: Banxico

Luego de que este jueves el Banco de México (Banxico) redujera a 4.5% la tasa de interés de referencia, el gobernador del organismo, Alejandro Díaz de León, aseguró que la rapidez en la recuperación económica, tras la crisis sanitaria por Covid-19, va a depender del surgimiento de una vacuna o algún tratamiento para atender la enfermedad.

Creo que van a depender mucho del patrón que vea por el lado de la pandemia, en la medida en la que pueda ver o algún tratamiento o algún adelanto en la vacuna pues podría ser más rápido, en la medida en la que esto no llegue a suceder y se siga retrasando pues cada vez va a parecerse más a una “U” más profunda

En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, Díaz de León señaló que se trata de una crisis generada por un problema sanitario, por lo cual se desconoce el momento en el que ésta va a concluir.

Díaz de León subrayó que se deben enfocar los esfuerzos en no perder atractivo relativo para mantener el capital en el país (Foto: Reuters)

“Yo creo que tenemos que identificar varias fuerzas que están operando, no nada más es la actividad económica es el elemento que tenemos que cuidar, tenemos un reto porque también hay un choque financiero, hemos tenido una salida de flujos de capital, de la cual no teníamos registro, la tenencia de extranjeros por parte de no residentes ha disminuido significativamente a lo largo de esta adversidad.

Tenemos que identificar no perder atractivo relativo para mantener el capital en nuestro país, junto con condiciones que pudieran dar más soporte una recuperación y que evitaran una desaceleración muy marcada.”, explicó el economista.

En este sentido, apuntó, México tiene que ser muy cuidadoso, pues al ser un país con una economía abierta, tanto en lo comercial como en lo financiero, está sujeto a mayores riesgos.

Detalló que el aumento de 3.33% a 3.62% en la inflación general anual responde al incremento en el precio de los combustibles que se registró durante el primer trimestre del año; no obstante, en los últimos meses se ha mantenido a la baja.

A este factor se le suma la debilidad en la actividad económica, ya que en respuesta a las restricciones de movilidad, se refleja una menor demanda para algunos servicios.

Por el contrario, en mercancías como alimentos, se ha reportado “una variación del orden del 6.9%, muy importante, y refleja que el gasto de los hogares se está concentrando más en alimentos y que no están dedicando gasto a otros bienes y servicios.”, refirió.

Sobre la respuesta que ha tenido el gobierno de México a la crisis económica derivada de la enfermedad de Covid-19, Díaz de León dijo que la evaluación de calificadoras ha jugado un papel muy importante al que se debe hacer frente.

Esos elementos son una llamada de atención a reforzar el andamiaje macroeconómico y evitar que en adición a los riesgos y choques que tenemos por la pandemia, tengamos a su vez, pues una una afectación en la parte financiera

En cuanto a las acciones que ha implementado Banxico para mitigar los efectos negativos en la economía, el gobernador de la entidad dijo que se ha hecho un esfuerzo para proveer liquidez en el sistema financiero:

Sentimos que es importante que no haya un frenón crediticio que agrave el choque, ya que tanto los hogares como las empresas necesitan de acceso a financiamiento para poder compensar la reducción de ingresos que muchos de ellos están enfrentando. Desde el punto de vista del Banco se trata de propiciar condiciones para mantener una inflación baja y estable y que les haya liquidez y un buen funcionamiento del sistema financiero, son los elementos con los cuales podemos contribuir para esta situación tan adversa que enfrenta el país.

