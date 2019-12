Recuperan 81 de 317 hospitales abandonados

Ciudad de México.- El sector salud ha recuperado 81 hospitales de 317 que Administraciones pasadas dejaron abandonados, aseguró Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Además, sostuvo, implementan un programa para recuperar otros 236 centros de salud, clínicas y hospitales.

Al participar en la instalación de la Junta de Gobierno del Insabi, que sustituirá al Seguro Popular, aseguró que con la operación de ese instituto no habrá más corrupción en las construcciones de nosocomios y centros de salud.

Sostuvo que mejorarán las instalaciones de salud con mantenimiento, ampliación, nuevas construcciones y sin ocurrencias.

Aseguró que los 317 hospitales abandonados son monumentos a la corrupción que imperó durante décadas.

En otro tema, el funcionario sostuvo que la creación del Insabi busca garantizar el derecho a la salud para todos y todas, y el acceso gratuito a medicamentos para todas las personas sin seguridad social.

Afirmó que 69 millones de 129 millones de habitantes no tienen seguridad social.

"Se limita el potencial de un país cuando el 55 por ciento de sus habitantes carece de atención de salud digna", dijo.

Reiteró que se destinaron 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud y se verán reflejados en el presupuesto de 2020.

"Invertiremos recursos para que no falten medicamentos ni personal de salud. Estamos preparados para atender la salud de todas las personas, sus familias y la comunidad", aseveró.