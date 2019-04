Rediseñarán plan de Niños Talento

Ciudad de México.- Con el cambio de Gobierno, programas sociales como "Niños Talento", a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) capitalino, fueron sujetos a revisión.

El proyecto busca impulsar a alumnos de entre 6 y 15 años, con promedios de 9.0 en adelante, a través de apoyos económicos y clases extra curriculares. Actualmente, se atiende a aproximadamente 103 mil 520 niños y adolescentes.

Sin embargo, Esthela Damián, titular del DIF, afirmó que al recibir la dependencia se encontró con un programa sin actualización desde que fue creado en 2007.

"Tan es un programa que tiene que dar buenos resultados, que debemos comenzar con el modelo educativo que tiene 12 años que no se actualiza", dijo en entrevista.

Además, se hallaron problemas entre los 330 maestros que imparten clases en áreas de ciencia, arte y deporte, pues en las aulas no se encontraba el docente contratado sino a un sustituto, pese a que el primero aún cobraba en nómina.

Por ello, expuso Damián, involucrar a los padres de familia en cursos de educación infantil y paternidad responsable, así como redefinir los programas de estudio y cambiar los métodos de evaluación son el principal objetivo.

En febrero, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el cese del Programa Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual (PIDASI).

De los 300 beneficiarios, 97 fueron dados de baja por incumplir las reglas de operación, mientras los 203 restantes pasarán al programa Niños Talento.

A diferencia de Niños Talento, en el que el principal criterio de selección es la edad, en PIDASI los alumnos eran seleccionados de acuerdo a evaluaciones de su capacidad intelectual.

Antonio Rada García, presidente de la Fundación Telegenio, abogó en 2007 para que se reconociera en la reforma a la Ley General de Educación la necesidad de atender a niños y jóvenes súper dotados.

"PIDASI y Niños Talento hizo que muchos estados de la República quisieran réplica de lo que se hacía en la Ciudad, eso ya es algo maravilloso. Todo programa se puede mejorar, lo importante es darle continuidad; costó mucho trabajo generar esa conciencia sobre apoyar a esta población", indica el experto.

El no dar atención a los niños con capacidades mayores que las del promedio, dijo, puede generar en la vida adulta dificultad para relacionarse, aislamiento social y sentimientos de frustración, además de que genera para el País la llamada "fuga de talentos".