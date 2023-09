Reduce Sedena requisito de estatura para mujeres

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó una reforma que reduce de 1.60 a 1.56 metros la estatura mínima para las mujeres que quieran ingresar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Las modificaciones al Reglamento de Personal de las corporaciones militares fueron difundidas este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

"De los requisitos para el alta. El aspirante a causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deberá reunir los requisitos siguientes:

"() Personal femenino en Unidades, Dependencias e Instalaciones, 1.56 metros", refiere.

El Reglamento vigente establecía como mínimo, una estatura de 1.60 metros para mujeres y mantiene el 1.63 para hombres en Unidades, Instalaciones y Dependencias, así como el 1.65 metros para la Escuela Militar de Aviación.

De acuerdo con diversa estudios e informes, la estatura promedio de la mujer mexicana es de 1.57 metros.

Las interesadas en ingresar al Ejército, deberán ser mexicanas por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. Tendrán que ser solteras y no vivir en concubinato, contar con 18 años cumplidos y no ser mayores de 30.

En el caso del personal, técnico o especialista, no podrá tener más de 32 años, salvo que las necesidades del servicio lo justifiquen y previa autorización de la Sedena.

Las aspirantes a incorporarse a las Fuerzas Armadas deberán acreditar buena conducta mediante constancia de no antecedentes penales, tener conocimientos inherentes a su especialidad, tratándose de personal, auxiliar, especialista y comprobarlo con diploma, certificado, título o cédula profesional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente existen 25 mil 495 mujeres en el Ejército y la Fuerza Aérea, lo que representa el 11.9 por ciento del total de los elementos.