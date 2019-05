Reducen cirugías en Hospital Infantil por recorte

Ciudad de México— La falta de personal de enfermería, la reducción en 50 por ciento del presupuesto para los servicios de anestesia y una retención al presupuesto anual han provocado que en el Hospital Infantil de México se realicen menos cirugías, acusaron médicos.

El pasado 15 de mayo este hospital recibió el aviso de que le retirarían 25 millones de pesos del presupuesto anual, afirmó a través de Facebook el doctor Mario Díaz Pardo, jefe de urología del Hospital Infantil.

Esto, pese a que para 2019 el hospital ya registraba una disminución en su gasto de operación.

"En lo que se refiere a la partida para el servicio de máquinas de anestesia, se redujo al 50 por ciento, razón por la que las autoridades nos han pedido que reduzcamos las cirugías al 50 por ciento", sostuvo.

Desde marzo de este año ya se realizaban menos cirugías debido a que disminuyeron el personal de enfermería contratado por outsourcing, indicó Pablo Lezama, jefe de Cirugía Oncológica del Hospital Infantil.

"Dicho mecanismo (de contratación) no era ideal, pero ante la falta de plazas ofertadas por la Secretaría (de Salud), era una solución alterna", publicó el médico en Facebook.

Detalló que las autoridades hospitalarias le solicitaron, incluso, referir a niños con cáncer y con "tumores sólidos" a otros centros de salud.

"Esto es gravísimo", advirtió el especialista.

Refirió que una publicación reciente del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) reveló que de todos los centros oncológicos pediátricos acreditados por el Seguro Popular, solamente el Hospital Infantil y el Instituto Nacional de Pediatría alcanzan resultados equivalentes al "primer mundo", mientras que el resultado en los demás es variable.

Ante esta situación, los médicos del Hospital Infantil enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que no recorte recursos a los institutos nacionales de salud.

La misiva fue entregada el pasado 22 de mayo en la Oficialía de Partes de la Oficina de la Presidencia.

"(...) señor Presidente, vemos con gran preocupación que los recortes económicos al presupuesto de nuestro hospital, en particular, y en general al sector salud (...), implementados por su Gobierno, están impactando negativamente en la calidad de la atención médica", exponen en el documento.

Reforma publicó que para 2019 por lo menos 11 de los institutos y hospitales de alta especialidad, incluido el Hospital Infantil, registran recortes en su gasto de operación que van de los 2 a los 72 millones de pesos, con respecto al año pasado.

Fernando González, médico del Hospital Infantil, informó que además lanzaron una petición en la plataforma Change.org para exigir que no se recorte el presupuesto a esa unidad médica.

Hasta ahora, 93 mil 202 personas han firmado la petición.

"No es cuestión de banderas políticas o cuestiones estratégicas, son vidas de niños y estados de salud que se ponen en riesgo al no tener los recursos mínimos necesarios (no los óptimos) para poder ofrecer la atención", detalla la petición.