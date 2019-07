Reducen federales protestas y esperan acuerdos

Ciudad de México.- Los agentes federales que rechazan su incorporación a la Guardia Nacional disminuyeron ayer sus protestas y optaron por esperar los acuerdos con las autoridades.

Tras una reunión en el Centro de Mando, en Iztapalapa, los uniformados demandaron el pago salarial íntegro a quienes no quieran pertenecer a la Guardia Nacional; y para quienes desean continuar que se respete su antigüedad en la corporación, que su sueldo no sea inferior al que tienen y que no se eliminen su prestaciones.

Mientras informaban a las autoridades de su pliego petitorio, sus compañeros realizaron bloqueos en Anillo Periférico a la altura del Centro de mando y en la Autopista México-Pachuca.

Luego de dos horas de negociación con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y otros mandos de la PF, se prometió a los policías garantizar la antigüedad, plaza y salario en caso de incorporarse a alguna de las cinco divisiones de la Guardia Nacional y quienes no aceptaran serían liquidados conforme a la ley.

La negociación se reanudará hoy por la mañana y el lunes serán instaladas mesas donde se informará a los agentes las dependencias a las que pueden incorporarse y los salarios que les ofrecen.