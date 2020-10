Reforma al outsourcing, para que no burlen la ley: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la reforma que busca para evitar el outsourcing tiene la finalidad de que las empresas no burlen la ley.

"Vamos a ver, porque no queremos que sea una reforma que puedan burlar de nuevo. Con apego estricto a la Ley del Trabajo, quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones: pago de un salario justo inscripción, al Seguro Social, que a veces no se realiza por estás empresas intermediarias, o se manifiesta que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la seguridad social", expuso en conferencia mañanera.

"Entonces estamos buscando una manera de que ya no haya abuso, además un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos, entonces muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estás empresas".

El mandatario comentó que ya se intentó regular esta forma de contratación de trabajadores, no obstante, empresas siguen abusado de dicho mecanismo.

"Ya lo intentamos (regular), pero hay quienes no ayudan, son de esas decisiones en dónde pagan justos por pecadores, hay muchos empresarios responsables, pero hay otros que en el sentido estricto ni siquiera son empresarial, son coyotes, traficantes de influencias que abusan de estos mecanismos de contratación de trabajadores, y se afecta a trabajadores", sostuvo.

"Estás oficinas que manejan esas nóminas ganan muchísimo dinero, se fueron usando estos grupos de intermediarios, de coyotes en los últimos tiempos, yo les hablaba que hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200 mil trabajadores, eso es lo más irregular que puede haber, entonces de afecta a los trabajadores, hay una evasión fiscal".

Ayer, el Presidente anunció ayer que enviará al Congreso una reforma para eliminar la subcontratación de empleados a través de terceros, conocida como outsourcing.

Especialistas coincidieron en que desaparecer la subcontratación legal sería un golpe al empleo, pues en los últimos 5 años creció en un 37 por ciento y cuenta con 4 millones de trabajadores registrados.