Reforma electoral coincidirá con Mundial de Qatar

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados acordó la integración de un grupo de trabajo especial para la reforma política electoral, la cual deberá ser votada en noviembre, lo que coincidirá con los partidos de México en el Mundial de Futbol, que se celebrará en Qatar.

A propuesta del coordinador de Morena, Ignacio Mier, se propuso y aprobó la creación de un grupo de 21 integrantes, que se encargará de sistematizar las propuestas de 107 iniciativas de reforma constitucional en materia electoral y a leyes secundarias.

Habrá tres integrantes por cada uno de los siete partidos representados en la Cámara de Diputados.

El voto será ponderado en el grupo de trabajo.

Mañana deberá estar integrado el grupo de trabajo y se dará hasta el martes para presentar las últimas propuestas de reforma electoral.

Mier precisó que antes de que termine noviembre deberá estar lista la propuesta de dictamen de la reforma electoral e insistió en que estará a discusión la iniciativa del Ejecutivo federal.

El debate de la reforma electoral coincidirá con los partidos que el equipo mexicano sostendrá con sus rivales en el mundial, Polonia, Argentina y Arabia Saudita, los días 22, 26 y 30 de noviembre, respectivamente.

Al comenzar una reunión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política-Electoral y Gobernación y Población, dirigida por la Junta de Coordinación Política, se aprobó la creación del grupo de trabajo.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, desmintió que este partido haya votado a favor de celebrar la reunión de las comisiones unidades y de que se integrara un grupo de trabajo.

"No es cierto lo que dijo el presidente de la Jucopo de que todos firmamos el acuerdo y que todos vamos a formar parte de esta farsa, a cambio de que se participa en este proceso.

"Debemos ser muy claros, lo que impulsa es un proyecto parademocrático, que va a desvirtuar nuestro sistema, va a desvirtuar el esfuerzo de muchos mexicanos que lograron llevar a la alternancia y fortalecer instituciones democráticas con efectos como en la elección de 1988 o como en la propia de 2006", dijo Caro Cabrera al dejar la reunión de trabajo.

El resto de fracciones se sumaron al acuerdo de formar el grupo de trabajo y trabajar por un dictamen de consenso.

Sin embargo, también afloraron de inmediato los disensos, porque la Oposición advirtió que no va con la iniciativa del Ejecutivo federal y la mayoría de Morena insistió en que sí será analizada y será parte de la negociación.

Jorge Romero, coordinador del PAN, reconoció que se haya hecho la convocatoria a negociar la reforma electoral.

"Nos congratulamos de una convocatoria para que surja una reforma electoral plural.

"Yo quiero aclarar, es el requisito sine qua non de que estemos aquí, en Acción Nacional, que no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro Poder. Lo que vamos a hacer es construir un dictamen plural desde todas las voces de todos los partidos políticos, por eso estamos aquí y por eso nos congratulamos", indicó el legislador del PAN.

Indicó que tendrán disposición a mejorar el marco regulatorio electoral, pero "jamás" será para "atentar" contra las facultades de las autoridades electorales, jurisdiccionales o administrativas.

"No son perfectas, no estamos nosotros diciendo que sean perfectas y por eso las defendemos y mucho menos defendemos a sus titulares con nombre y apellido. Defendemos a las instituciones electorales, porque, lo pongo como ejemplo, son autoridades que han resuelto a favor, a veces y en contra, muchas veces de Acción Nacional y no por eso Acción Nacional pretende vulnerable su integración o sus competencias", precisó.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, citó que se han rescatado para el tema 107 iniciativas de todos los grupos parlamentarios.

Dijo que no hay apoyo a ninguna iniciativa en particular, sin citar la del Ejecutivo federal.

"El PRI no anticipa su voto a favor de ninguna reforma, pero es importante que todas se desahoguen, y nosotros hemos dicho claramente, tenemos un límite, no vamos a permitir que se dañe al INE, ni al Tribunal Electoral federal, y esto entendido en su autonomía, en su certeza, en su transparencia, en todas las condiciones que hagan posible su trabajo", aseguró.

Pidió que, en algún momento, la Cámara de Diputados discuta la intervención del narcotráfico en los procesos electorales, de cómo se influye para asesinar candidatos, para bloquear campañas, para hostigar.

Por el PRD, el coordinador Luis Espinosa Cházaro también expuso que este partido participara para discutir contenidos y no permitirá el ataque al INE ni argumentos de que hay que ir contra la "democracia cara".

"Discutámoslo, porque sin la democracia no hay derechos, sin la democracia que vayamos perfeccionando, no hay derechos más plenos, y eso -me parece- lo que cueste, deberíamos pensar en gastarlo, porque es el marco democrático que este País quiere y requiere.

"El PRD refrenda la defensa a las instituciones y el andamiaje democrático que tanto nos ha costado a los mexicanos, a las instituciones, no a las personas, las personas ejercen cargos y han pasado y seguirán pasando, pero las instituciones necesitamos defenderlas", manifestó.

Advirtió que el INE no es del gobierno en turno ni de los partidos políticos, sino de los ciudadanos.

Expuso que el PRD está abierto a la discusión, a un debate que no sea de narrativa, sino de contenidos, y a que haya el tiempo necesario para la discusión y buscar consensos.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, dejó en claro que sí estará a debate la propuesta presidencial y que es parte de su facultad de iniciativa.

"Quienes pertenecemos al proyecto de que encabeza el Presidente López Obrador coincidimos con el con planeamiento de un nuevo sistema electoral austero, que erradique la corrupción y dilapidación del erario, de gastos suntuosos y frívolos.

"Queremos que la actividad electoral sea austera, por eso la propuesta de eliminar el financiamiento ordinario, de reducir las estructuras, no de eliminar", señaló.

Indicó que no proponen que el Instituto Electoral deje de ser autónomo, pero que quieren que tenga funciones y procesos democráticos que no sean engorrosos, sino sencillos.

Aseguró que tampoco se buscará afectar los principios de legalidad, certeza e imparcialidad de la autoridad electoral.