Reforma electoral sólo si hay consenso: Segob

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere reformas en materia electoral si no están totalmente consensuadas.

"En la inauguración del periodo de sesiones, en septiembre, de la Cámara de Diputados, dije y lo repito ahora que ninguna reforma electoral se va a hacer sin un consenso, total y absolutamente consensuada, eso lo dije y lo repito en este momento", expresó.

"La reforma sería únicamente consensuada y únicamente los temas en donde todos estemos involucrados, digamos Gobernación, Gobierno, partidos políticos, INE, etcétera, para avanzar, si es que se da, a una auténtica reforma de los temas que habría que poner sobre la mesa".

Sánchez Cordero dijo lo anterior al ser cuestionada sobre la iniciativa del diputado de Morena Sergio Gutiérrez para recortar el periodo del presidente del INE, Lorenzo Córdova, la cual ha sido calificada como un intento de controlar o subordinar a ese órgano.

En entrevista, la Secretaria sostuvo que no habrá imposición en ese tema porque López Obrador es un "absoluto demócrata".

Sobre el recorte al presupuesto del INE para el próximo año, la funcionaria dijo que a su consideración algunos órganos autónomos tenían "manga ancha" de recursos y no eran austeros.

"El hecho de que estén molestos porque les recortaron el presupuesto, pues a todos nos han recortado presupuesto y todos nos tenemos que ajustar, el Presidente no quiere endeudar más al País, yo siento que en algunos órganos constitucionales autónomos sí había un poquito de manga ancha en los recursos, sobrados, digamos, no ajustados, no en austeridad", expuso.

"El INE dice que no puede, digamos, ser funcional y dar los servicios que tiene que prestar si no es con un poco más de presupuesto, ellos sabrán si esto es exacto o no, yo opino que muchos órganos constitucionales autónomos tenían, digamos, un poco más de lo que realmente necesitaban, o sea no estaban en austeridad".



A pregunta expresa, la Secretaria le puso nueve de calificación al Gobierno federal durante el primer año de López Obrador.

"Mi calificación es de nueve. ¿Por qué? Porque será de 10 en el momento en que ya haya un punto de inflexión real de la baja de homicidios y del crimen", dijo.